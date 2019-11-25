السجن مدى الحياة لفلسطيني قتل حاخاما إسرائيليا

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القدس (أ ف ب)

قضت محكمة إسرائيلية الأحد بالسجن مدى الحياة على عربي إسرائيلي أدين بطعن حاخطنة في الضفة الغربية المحتلة في شباط/فبراير 2018.

وحكمت محكمة اللد على عبد الحكيم عاصي بالسجن مدى الحياة ودفع غرامة قدرها 258 ألف شيكل (حوالي 74 ألف دولار) لأرملة الضحية وأطفاله الأربعة.

وأدين عبد الحكيم عاصي (19 عاما) بتنفيذ عملية طعن بسكين بحق الحاخام الإسرائيلي إيتامار بن غال (29 عاما) عند مدخل مستوطنة أرييل، قبل أن يختبئ في شمال الضفة الغربية.

وجاء في قرار المحكمة أن عاصي "قرر ارتكاب عمل إرهابي بدافع قومي" بعد مشادة سابقة مع جنود عند نقطة تفتيش مستوطنة أرييل.

واعتقل عاصي في مدينة نابلس (شمال) بعد ملاحقة استمرت شهر.

وأظهر تسجيل مصور الحاخام ينتظر وصول حافلة عندما مر شخص قالت السلطات الاسرائيلية إنه عاصي وطعنه في صدره.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) أن والدة عاصي من عرب إسرائيل ووالده فلسطيني من الضفة الغربية.

وذكرت معلومات صحافية أنه كان يعيش في تل أبيب قبل الهجوم ولديه تاريخ في الإدمان على المخدرات ويعاني من مشكلات اجتماعية.

واحتلت إسرائيل عام 1967 الضفة الغربية حيث يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة قررت مؤخرا أنها لا تتعارض مع القانون الدولي في خطوة لاقت تنديدا فلسطينيا.

© 2019 AFP