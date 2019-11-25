الصين تشدد على دعمها لحاكمة هونغ كونغ رغم انتكاسة الانتخابات

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بكين (أ ف ب)

أعربت الصين الاثنين عن دعمها لرئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، بعدما حقق المعسكر المطالب بالديموقراطية فوزاً كاسحًا في انتخابات المجالس المحلية بعد أشهر من العنف.

وشكلت النتيجة ضربة مهينة لبكين ولام، التي تجاهلت الدعوات للإصلاح السياسي وأشارت مراراً إلى وجود أغلبية صامتة تؤيد حكومتها وترفض الحركة الاحتجاجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي "تدعم حكومة الصين المركزية بحزم قيادة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام لحكومة المنطقة الخاضعة لإدارة خاصة" في هونغ كونغ.

ورغم أن الانتخابات ترتبط بمسائل محلية على غرار مسارات الحافلات وجمع القمامة، إلا أن النتيجة تعد بمثابة تعبير عن الرفض من الناخبين للحكومة التي تهيمن عليها الصين بعد شهور من المواجهات التي اتسمت بالعنف بين المتظاهرين والشرطة.

وأفاد غينغ أن الحكومة تدعم كذلك الشرطة والقضاء في هونغ كونغ في "معاقبة التصرفات العنيفة وغير المشروعة".

وأضاف أن "عزم الحكومة الصينية على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية لم يتزعزع. ولم يتزعزع عزمها على مواصلة العمل بناء على بلد واحد بنظامين".

وقالت لام الاثنين إن حكومتها ستصغي "بتواضع" لسكان المدينة.

تج-روكس/لين/هت

© 2019 AFP