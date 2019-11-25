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الاحتجاجات في لبنان: ما الذي حدث عند جسر الرينغ وسط بيروت ليلة الأحد؟

أنصار حزب الله وحركة أمل خلال صدامات مع المتظاهرين قرب جسر الرينغ وسط بيروت. 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

قال مراسل فرانس 24 في لبنان شربل عبود، إنه و"بعد يوم أحد طويل من الاعتصامات السلمية التي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، رفع خلاله المتظاهرون شعار أحد التكليف، وتم خلاله إقفال بعض الطرق، شهدت منطقة جسر الرينغ مساء تصادما بين المعتصمين وشبابا يحملون أعلام حزب الله وحركة أمل". وأضاف عبود أنه قد تم أيضا "تكسير الخيم التي نصبها المعتصمون في ساحة الشهداء ورياض الصلح وساحتين قريبتين جدا من جسر الرينغ" مشيرا إلى وقوع صدامات بين الجهتين، وأن أنصار حزب الله وحركة أمل كانوا مزودين بالعصي وانهالوا بالضرب على المعتصمين قبل تدخل الجيش والقوى الأمنية.