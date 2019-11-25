دوري أبطال أوروبا: الغزل المتبادل بين ريال مدريد ومبابي يزعج باريس سان جرمان

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مدريد (أ ف ب)

"في الوقت الحالي، هو لاعب في صفوف باريس سان جرمان. سنرى ماذا سيحصل في المستقبل لكنه دائما ما ردد بان حلمه هو اللعب لريال مدريد"، هذا التصريح الذي أدلى مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين ردا على سؤال حول مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، اطلق شرارة الحرب الكلامية مع النادي الباريسي.

لم يتردد المدير الرياضي في نادي العاصمة الفرنسية البرازيلي ليوناردو في الرد على زيدان بقوله "بصراحة، الامر مزعج، مزعج جدا، انها ليست المرة الاولى".

وتابع "اعتقد بانه ليس الوقت المناسب للحديث عن مبابي فهو لاعب يتبقى له عامان ونصف من عقد يربطه بنا. الحديث عن رغبة، عن حلم في كل مرة، يجب ان نتوقف عن هذا الامر. ليس الوقت المناسب للتعرض له من الناحية الذهنية".

لكن كلام ليوناردو لم يعجب زيدان الذي اصر على ان كل ما قام به هو نقل ما قاله اللاعب وصرح "اللاعب (مبابي) قال بنفسه ان حلمه اللعب في احد الايام بقميص ريال مدريد. هذا ما قلته ببساطة. قلته وسأردده كل يوم".

واذا كان مبابي غاب عن لقاء الذهاب في ايلول/سبتمبر الماضي الذي انتهى بفوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة بداعي الاصابة، فانه سيكون جاهزا لخوض مباراة الاياب على ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء وبطبيعة الحال يأمل بالتألق في مواجهة الفريق الملكي.

وشارك مبابي في نصف الساعة الاخير من مباراة فريقه ضد ليل في الدوري الفرنسي يوم الجمعة وذلك بعد شفائه من الحمى.

كما ان مبابي يعتبر زيدان قدوة له ويقول في هذا الصدد "لقد كان مثالي الاعلى طوال طفولتي، وكنت اريد دائما تقليده في اشياء كثيرة"، وكذلك كان معجبا بنجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو الذي دافع عن الوان النادي الملكي من 2009 الى 2018 قبل الانتقال الى يوفنتوس الايطالي والذي كان صوره تملأ جدران غرفة مبابي.

وكان ريال مدريد قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع مبابي عام 2017 لدى رحيل الاخير عن موناكو لكنه قرر الانتقال الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية في صفقة بلغت 180 مليون يورو، وجعلت منه ثاني أغلى لاعب في العالم بعد زميله البرازيلي نيمار الذي التحق في الفترة ذاتها بسان جرمان آتيا من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو. وقتها انضم مبابي الى النادي الباريسي لمدة خمسة اعوام معتبرا بانه لا يزال شابا للانتقال الى الخارج من دون اللعب في باريس حيث نشأ.

لكن ماذا عن عام 2020؟ لقد وضع باريس سان جرمان سعرا ضخما للتخلي عن مبابي بحسب ما اشارت اليه تقارير في الصحف الاسبانية وهو 400 مليون يورو. بيد ان سان جرمان يدرك تماما بانه لا يوجد اي ناد يستطيع تسديد هذا المبلغ الذي يعتبر تقريبا ضعف ما دفعه سان جرمان للتعاقد مع نيمار.

وكان ريال مدريد انفق 300 ملين يورو للحصول على خدمات صانع الالعاب الدولي البلجيكي إدين هازار والظهير الايسر الفرنسي فيرلان مندي والصربي لوكا يوفنتيش.

لكن ريال مدريد يبقى النادي صاحب اكبر الايرادات في العالم بحسب شركة "ديلويت"، واذا كان مبابي يحلم بريال مدريد، فان النادي الملكي يحلم ايضا بمبابي.

وربطت العديد من التقارير الصحافية بين المهاجم البالغ 20 عاما، والذي ساهم بشكل أساسي العام الماضي في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، والانتقال الى أندية أوروبية كبرى، منها ريال مدريد وليفربول الانكليزي.

ولا يخفي الالماني يورغن كلوب إعجابه بمبابي، وسبق أن حاول ضمه الى ليفربول في صيف العام 2017 وعقد اجتماعات معه ومع ممثليه.

© 2019 AFP