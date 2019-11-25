دوري أبطال أوروبا: جولة حاسمة لريال وأتلتيكو مدريد وتوتنهام وسيتي

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باريس (أ ف ب)

أربعة فرق قادرة على حسم تأهلها إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في اليوم الأول من الجولة الخامسة الثلاثاء، يتقدمها ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنكليزيان.

ويسعى ريال مدريد للتأهل عندما يستضيف باريس سان جرمان الفرنسي في لقاء قمة الثلاثاء عن المجموعة الأولى.

وكان الفريق الفرنسي ضمن تأهله في الجولة الماضية بتحقيقه اربعة انتصارات متتالية منها فوز بثلاثية نظيفة على الفريق الملكي بالذات في باريس في الجولة الأولى.

ويحتاج الميرينغي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13ً) إلى نقطتين من المباراتين الأخيرتين أمام سان جرمان ومضيفه كلوب بروج البلجيكي لضمان تأهله.

كما أن تعادل أو خسارة بروج أمام مضيفه غلطة سراي التركي سيمنح التأهل للفريق المدريدي بغض النظر عن نتيجته، ويحصر المنافسة بين الفريقين على البطاقة المؤهلة إلى "يوروبا ليغ"

ويعوّل زين الدين زيدان المدرب الفرنسي للفريق الإسباني على صحوة لاعبيه في المباريات الأخيرة والنتائج الكبيرة التي حققوها إن على صعيد الدوري المحلي أو في دوري الأبطال.

وفاز ريال في خمس من آخر ست مباريات خاضها، وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً، ولم يتلقوا غير هدف واحد.

ويتألق في صفوف ريال المهاجم المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة متصدر لائحة الهدافين في الدوري الاسباني برصد 10 أهداف، واشاد به مدربه بالقول "لا ادري ما اذا كان بنزيمة افضل لاعب في الدوري حاليا، كل شخص يرى ذلك من زاوية معينة. انا سعيد من اجله وكل يوم يثبت بانه لاعب محوري في الفريق".

واعتبر زيدان بان فريقه الان "افضل مما كان عليه في مباراة الذهاب بكل بساطة. خضنا مباراة معقدة في باريس لكن الامر اصبح من الماضي. لن نلعب للثأر، كل ما نريده هو خوض مباراة جيدة".

ويلعب ريال من دون لاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز الذي يعاني من التواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، بعدما أصيب خلال التمارين مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية منتصف الشهر الحالي، ولوكاس فاسكيز الذي تعرض الخميس لكسر في اصبع قدمه اليسرى الكبير عندما سقط أحد الأوزان على قدمه اليسرى أثناء التدريب في صالة الأحمال.

في المقابل تحتوي تشكيلة فريق المدرب الألماني توماس توخل على لائحة طويلة من المصابين تشمل الألماني ثيلو كيهرر والإسباني أندير هيريرا والبلجيكي توما مونييه.

ويتصدر سان جرمان برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال، ويحتل كلوب بروج المركز الثالث بنقطتين، وغلطة سراي الرابع بنقطة واحدة.

- مورينيو يعود إلى الأبطال -

وتشهد مباريات الثلاثاء عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لمعترك دوري الأبطال من بوابة فريق توتنهام، بعدما استلم دفة قيادته خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه الثلاثاء الماضي، بعدما كان الاخير أوصل الفريق إلى نهائي الموسم الماضي وخسره أمام مواطنه ليفربول صفر-2.

ونجح مورينيو في أول اختبار له مع توتنهام محلياً بعدما قاده للفوز على وست هام 3-2 السبت.

وقال هاري كاين قائد الفريق عن هذا التغيير "إنه أسبوع لم يمر علي طيلة مسيرتي. كانت صدمة كبيرة لنا مساء الثلاثاء حتى نحن اللاعبون، ثم بعد ذلك كان التحول الكبير".

وأضاف "بشكل مفاجئ أصبح لدينا مدرب جديد، واحد من أفضل المدربين حول العالم، وعليك انت بشكل +أوتوماتيكي+ أن تبرمج عقلك على ذلك وتركز على المباراة".

وسيكون امتحان مورينيو في البطولة الأوروبية سهلاً نسبياً عندما يستضيف أولمبياكوس اليوناني ضمن المجموعة الثانية، وفوزه سيمنحه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

وسبق لمورينيو أن خاض تجربة دوري الأبطال مع فرق ريال مدريد الإسباني وتشلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين وبورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وحقق اللقب مع الأخيرين عامي 2004 و2010 على التوالي.

وفي المجموعة نفسها، يحل بايرن ميونيخ الألماني صاحب بطاقة التأهل الأولى ضيفاً على النجم الأحمر الصربي على امل مواصلة مشواره الأوروبي الناجح بتحقيق فوزه الخامس توالياً، علما بأن انتصاره يعني منح بطاقة التأهل لتوتنهام في حال عدم خسارة الاخير امام اولمبياكوس.

ويتصدر بايرن برصيد 12 نقطة مقابل سبع لتوتنهام وثلاث للنجم الأحمر وواحدة لأولمبياكوس.

- التعادل يؤهل سيتي -

ستكون نقطة التعادل كافية لفريق مانشستر سيتي من مباراته مع شاختار دانييتسك الأوكراني ضمن المجموعة الثالثة للتأهل إلى دور الـ16.

ويتصدر سيتي برصيد 10 نقاط بفارق خمس نقاط عن كل من شاختار ودينامو زغرب الكرواتي الذي يحل بدوره ضيفاً على أتالانتا الإيطالي الأخير بنقطة واحدة.

ويملك سيتي فرصة التأهل أيضا إذا ما فشل دينامو بالفوز على أتالانتا.

ويخوض سيتي المباراة في غياب هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو حسبما أعلن غوارديولا خلال مؤتمره الصحافي عشية المباراة، مشيرا إلى أنه سيغيب "لبضعة أسابيع".

وتعرض الأرجنتيني لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه السبت التي فاز فيها على تشلسي 2-1 في الدوري المحلي.

وقال غوارديولا "سيغيب سيرخيو خلال بعض المباريات، بضعة أسابيع. لا أعرف بالضبط، (الإصابة) في المقدمة".

- أتلتيكو في ضيافة يوفنتوس -

ويطمح فريق أتلتيكو مدريد في حسم تأهله من مدينة تورينو أرض مضيفه يوفنتوس الإيطالي عندما يحل ضيفاً عليه ضمن المجموعة الرابعة.

ويحتاج الضيوف إلى الفوز لحسم التأهل في الجولة الخامسة وتفادي الدخول في حسابات الجولة الأخيرة عندما يستضيفون لوكوموتيف موسكو الروسي، وينتقل يوفنتوس إلى ألمانيا لملاقاة باير ليفركوزن.

ولا تزال الفرق الثلاثة قادرة على اللحاق بيوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.

ويملك أتلتيكو مدريد سبع نقاط بفارق 4 نقاط عن لوكوموتيف وليفركوزن.

© 2019 AFP