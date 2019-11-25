دوري ابطال اوروبا: فليك جاء وأقنع...فبقي

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برلين (أ ف ب)

كان من المتوقع ان يتسلم هانز-ديتر فليك مهامه مدربا موقتا لبايرن ميونيخ لبضعة ايام، لكن الفريق حقق باشرافه ثلاثة انتصارات تواليا من دون ان يدخل مرماه اي هدف، فقرر مجلس ادارة النادي البافاري بقاءه في منصبه اقله حتى عيد الميلاد، وربما اكثر اذا استمرت النتائج الايجابية.

وسيقود فليك فريقه في مواجهة النجم الاحمر في بلغراد الثلاثاء علما بان فريقه حجز بطاقة التأهل الى الدور الثاني في المباراة الرسمية الاولى له بفوزه على اولمبياكوس 2-صفر وبات في حاجة الى نقطة واحدة ليحسم بنسبة كبيرة المركز الاول في صدارة المجموعة.

ونجح فليك الذي كان مساعدا لمدرب منتخب المانيا يواكيم لوف الفائز بمونديال 2014، في احداث نقلة نوعية منذ استلامه منصبه في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات باشرافه فاز بها جميعها بينها لقاء القمة محليا ضد بوروسيا دورتموند (4-صفر) من دون ان يدخل مرماه اي هدف. وللمقارنة فقط، فان اخر 8 مباريات في عهد كوفاتش، شهدت ولوج 17 هدفا شباك الفريق البافاري.

ازاء هذا التحول الايجابي في النتائج، قرر مجلس ادارة النادي توقيع عقد معه حتى عيد الميلاد من دون ان يقفل الباب امام امكانية تمديده.

ولدى سؤاله عما اذا كان يرى نفسه على رأس الجهاز الفني للفريق في الربيع عندما يدخل في صلب المنافسة على لقب الدوري ودوري ابطال اوروبا، يجيب فليك بطريقته الجدية والبراغماتية "استطيع تخيل امور كثيرة لكن لا يزال الطريق طويلا جدا".

-"بوكيتينو؟ لا تعليق"-

واضاف فليك الذي منح مجلس ادارته متسعا من الوقت من اجل البحث عن مدرب يستلم المهمة بشكل رسمي "استمتع بالعمل مع الفريق واستغل هذه الفترة. يملك النادي وقتا لكي يفكر بالامر (ايجاد مدرب) بهدوء. كل ما في الامر اني احاول القيام بعملي والامور تسير بشكل جيد".

وسرعان ما وضع النادي حدا للشائعات التي تحدثت عن امكانية التعاقد مع المدرب الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو للاشراف على الفريق لا سيما بعد اقالته من تدريب توتنهام الاسبوع الماضي على لسان المدير الرياضي حسن صالحميديتش الذي قال "ليس الوقت الان للحديث عن هذا الموضوع. من الواضح جدا بان هانزي فليك هو مدربنا".

وبالاضافة الى النتائج الايجابية التي حققها الفريق باشرافه، فان فليك نجح في اعادة الصفاء الى غرفة الملابس التي كانت سببا رئيسا في التخلي عن كوفاتش. وعندما يُسأل قائد الفريق حارس المرمى مانويل نوير عن هذا الامر يقول مبتسما "على اي حال، نحن نستمتع في الوقت الحال".

واوضح "نحن نسيطر على مجريات اللعب الان اكثر من قبل، نلعب بضغط اكبر في المقدمة وهذا الاسلوب يناسبنا، المساحات باتت اقل بين المدافعين والمهاجمين".

-هل يحذو فليك حذو زيدان؟-

وكان لسان حال جوشوا كيميتش مماثلا بقوله "الطريقة الهجومية التي نعتمدها هي تعليمات المدرب".

ولقي فليك الاشادة من الصحف المحلية وقالت عنه مجلة "كيكر" بعد الفوز العريض على اينتراخت فرانكفورت خارج قواعده برباعية نظيفة نهاية الاسبوع "في وقت قليل، نجح المدرب الموقت في اعادة الهوية الى بايرن ميونيخ". واضافت "بات الفريق البافاري يسيطر على مجريات مبارياته، الكرة تسير، نسبة الاستحواذ كبيرة والتحركات بين مختلف الخطوط سلسة. ثمة هيكلية جديدة في اسلوب اللعب وبالتالي فان فليك بات مرشحا لمهام اخرى".

وتتبقى 7 مباريات حتى عيد الميلاد بينها استضافة توتنهام في دوري ابطال اوروبا في 11 كانون الاول/ديسمبر وحتى ذلك التاريخ يتعين على مجلس الادارة ان يتخذ قراره بين تعيين اسم كبير للاشراف على تدريب الفريق على ان يكون فليك مساعدا له، أو يتخذون رهان الاستمرار مع فليك حتى نهاية الموسم.

لا شيء مستحيلا. فالفرنسي زين الدين زيدان استلم تدريب ريال مدريد في منتصف الموسم من دون اي خبرة مع الدرجة الاولى ونجح في اول موسم له في التتويج بدوري ابطال اوروبا عام 2016. فهل يحذو فليك حذوه مع الفريق البافاري ويقوده الى اول لقب قاري له منذ عام 2013؟.

© 2019 AFP