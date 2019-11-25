الهلال السعودي يحرز لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على أوراوا الياباني

توج نادي الهلال السعودي الأحد بلقب دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة هدفين لصفر، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، بعد لقبي عامي 1992 و2000، وهو نصر يثأر به الهلال من غريمه أوراوا الذي أسقطه في نهائي 2017.

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كسر نادي الهلال السعودي الأحد حاجز الفشل الذي لازمه على مدى عقدين من الزمن واستعاد زعامته للقارة الآسيوية عن جدارة، بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى بنظامه الجديد، على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-صفر في سايتاما ضمن إياب الدور النهائي مكررا فوزه ذهابا 1-صفر.



ووقع سالم الدوسري (74) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (90+3) هدفي الفوز ليحرز فريق العاصمة الرياض لقبه الثالث بعد 1992 و2000 ويثأر من أوراوا الذي أسقطه في نهائي 2017.



وضمن الهلال بذلك تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل في الدوحة بمشاركة فلامنغو البرازيلي، ليفربول الإنكليزي، الترجي التونسي، مونتيري المكسيكي، هينغين سبور من كاليدونيا الجديدة والسد القطري المضيف.



ويدشن الهلال مشواره في مونديال العالم للأندية بمواجهة الترجي بطل إفريقيا في 14 كانون الأول/ديسمبر، والفائز بينهما يلتقي في نصف النهائي فلامنغو البرازيلي المتوج السبت بلقب كأس "ليبرتادوريس" على حساب ريفربلايت الارجنتيني (2-1).



وأصبح الهلال الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وهو حل وصيفا أيضا أربع مرات في 1986 و1987 و2014 و2017.



ورفع الكأس لاعب وسط الهلال المخضرم محمد الشلهوب (38 عاما) الذي دخل في اللحظات الأخيرة ليصبح أول لاعب يتوج بلقبين خلال 19 عاما.



واختير غوميس (34 عاما) أفضل لاعب في المسابقة إلى جانب إحرازه لقب الهداف (11 هدفا). وصرح اللاعب الذي حمل ألوان سانت إتيان وليون ومرسيليا وتروا في فرنسا سابقا إضافة إى سوانسي سيتي الإنكليزي وغلطة سراي التركي "لقد توجنا وتحقق حلمنا. أحبك يا هلال".



من جانبه، قال زميله سلمان الفرج أحد نجوم وسط الهلال "تحققت البطولة بصعوبة. هذه المرة الثالثة تواليا في النهائي. مرة نقول الحظ ومرة نقول التحكيم، لكن هذه السنة فزنا بعزيمة الشبان والفريق العظيم. سنكمل مشوارنا ونحقق الدوري وكأس الملك (في السعودية). طموحنا ليس فقط آسيا. أهدي الفوز لوالدي ووالدتي بشكل خاص".

فرانس 24/ أ ف ب