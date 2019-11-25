"ستة عشر يوما من النشاط" لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر
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أطلق مكتب الأمم المتحدة في القاهرة حملة تحت عنوان "ستة عشر يوما من النشاط"، في مبادرة ستستمر طيلة ستة عشر يوما كما اسم الحملة بهدف زيادة الوعي حول مخاطر العنف ضد المرأة. فإلى جانب الضرر النفسي والجسدي التي تسببها هذه الآفة، تقدر الدراسات الكلفة الاقتصادية لجرائم العنف ضد المرأة في مصر بحوالى مئة وعشرين مليون دولار سنويا تتحملها الأسرة. ومن أبرز أشكال العنف ضد المرأة زواج الأطفال والعنف المنزلي والتحرش الجنسي، بالإضافة الى ختان الإناث.