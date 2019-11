سقوط قتلى إثر عواصف وأمطار غزيرة اجتاحت جنوب فرنسا وشمال إيطاليا

Ma place était aux côtés des sinistrés et de nos forces de sécurité et secours dont chacun a pu mesurer l'admirable engagement et notamment ici, au Muy.

L'État se tient aux côtés des familles endeuillées par ces inondations : je les assure de ma solidarité et de mon soutien.