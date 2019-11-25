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فرنسا: مراكز لإيواء المعنفات و50 اقتراحا آخر للقضاء على العنف ضد المرأة

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رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب يلقي خطابا حول العنف الزوجي خلال اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة – باريس 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب يلقي خطابا حول العنف الزوجي خلال اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة – باريس 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 - رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الحكومة الفرنسية عن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى الحد من العنف ضد النساء، حيث أودت هذه الجرائم بحياة أكثر من مئة امرأة منذ مطلع العام في فرنسا. وقد قدمت الحكومة حوالى 50 اقتراحا لمعالجة هذه الآفة، كان أبرزها إنشاء 250 مركزا لإيواء النساء المعنفات، كذلك ستختبر الحكومة استحداث غرف طوارئ داخل المحاكم لمعالجة الملفات في غضون 15 يوما.   

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