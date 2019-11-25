وزير الخارجية الصيني يقول أن هونغ كونغ جزء من الصين "مهما يحدث" في الانتخابات

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طوكيو (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الإثنين أن هونغ كونغ هي جزء من الصين "مهما يحدث"، مع اتجاه المؤيدين للديموقراطية لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات المحلية.

وبعثت نتائج انتخابات الأحد في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي برسالة واضحة الى الحكومة المدعومة من بكين حول التأييد الشعبي لمطالب حركة الاحتجاج التي تسيطر على المدينة منذ شهور.

وعلى الرغم من أن فرز الاصوات لا يزال جاريا بعد الاقبال القياسي للناخبين على مراكز الاقتراع، الا ان النتائج الجزئية تشير إلى أن المرشحين الذين يؤيدون قدرا أكبر من الديمقراطية في طريقهم للسيطرة على غالبية المجالس المحلية ل18 مقاطعة اعتادت المؤسسة الرسمية أن تهيمن عليها في العادة.

وقال وانغ للصحفيين بعد لقائه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في طوكيو "انها ليست النتيجة النهائية حتى الآن، دعونا ننتظر النتيجة النهائية، حسنا؟ ومع ذلك من الواضح أنه مهما يحدث، فإن هونغ كونغ هي جزء من الصين ومنطقة إدارية خاصة بالصين".

وأضاف أن "أي محاولة لاحداث فوضى في هونغ كونغ او حتى إلحاق الضرر بازدهارها واستقرارها لن تنجح".

من جهة أخرى، أعلنت كاري لام الزعيمة غير الشعبية لهونغ كونغ الإثنين ان حكومتها "ستستمع بكل تواضع" الى الشعب بعد الهزيمة المذلة لسلطة المدينة في الانتخابات.

وقالت في بيان "الحكومة بالتأكيد ستستمع بتواضع الى آراء المواطنين وتدرسها بشكل جدي".

© 2019 AFP