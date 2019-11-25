وزير الدفاع الأميركي يطلب من وزير البحرية الاستقالة

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واشنطن (أ ف ب)

طلب وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر الأحد من وزير البحرية ريتشارد سبنسر الاستقالة وسط خلاف حول قرار خفض رتبة ضابط من قوات النخبة بسبب ارتكابه تجاوزات وتدخل ترامب لوقف هذا القرار.

والضابط في القوات الخاصة التابعة للبحرية الاميركية ادوارد غالاغر متهم بارتكاب جرائم حرب في قضايا حساسة، لكنه ادين بتجاوزات اقل.

وأوقف ترامب في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قرار خفض رتبة غالاغر الذي جاء بعد ادانته.

واتهم البنتاغون سبنسر بتقديم اقتراح خاص الى البيت الأبيض يعرض فيه عدم تدخله في الإجراءات المتعلقة بسوء السلوك ضد غالاغر، مقابل أن يتقاعد الأخير دون الحاجة الى طرده من قوات النخبة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ان اسبر "طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر بعد خسارة ثقته به لافتقاره الى الصدق بشأن محادثات مع البيت الابيض حول التعامل مع قضية الضابط في القوات الخاصة ادي غالاغر".

وقال اسبر ان "هذا التصرف جعله يشعر بقلق عميق".

وكانت البحرية قد باشرت من خلال مجلس مراجعة باجراءات تسمح بتجريد غالاغر وثلاثة آخرين من وحدته من أوسمتهم ورتبهم ما يؤدي الى اخراجهم من القوات الخاصة.

لكن تدخل ترامب الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة ألقى بالشكوك على هذه الاجراءات.

وكتب ترامب على تويتر الخميس أن "البحرية لن تسحب وسام المقاتل والضابط في القوات الخاصة ادي غالاغر".

© 2019 AFP