آلاف يتظاهرون في تل أبيب دعما لنتانياهو

إعلان اقرأ المزيد

تل ابيب (أ ف ب)

تظاهر آلاف من مناصري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء في تل أبيب، في أكبر تحرّك من نوعه منذ توجيه الاتّهام له في قضايا فساد واستغلال السلطة.

والخميس وجّهت النيابة العامة الإسرائيلية اتّهامات لرئيس الوزراء البالغ 70 عاما والأطول عهدا في الدولة العبرية، بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

والثلاثاء نقل حزب الليكود متظاهرين بواسطة حافلات من مختلف مناطق إسرائيل إلى مدينة تل أبيب الساحلية.

ورفع المتظاهرون لافتات على غرار "نتانياهو الشعب معك" و"لا للدكتاتورية القضائية".

ولا حكومة فاعلة في إسرائيل منذ انتخابات أولى أجريت في نيسان/أبريل وثانية في أيلول/سبتمبر لم تفرزا غالبية واضحة. ولا يزال نتانياهو في منصبه بانتظار إيجاد حل ينهي حال المراوحة.

ودعا الوزير السابق جدعون ساعر الذي يحظى بتأييد واسع في حزب الليكود إلى إجراء انتخابات داخل الحزب تفرز قيادة جديدة قبل انتخابات عامة جديدة محتملة.

لكن قادة آخرين في الحزب لا يزالون يؤيدون نتانياهو.

وعلى فيسبوك قالت حليفته وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف "عندما يُهاجم رئيس وزرائنا من كل الجهات عندها يكون قد حان الوقت لنتّحد وندعمه".

© 2019 AFP