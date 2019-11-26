الدوري الأميركي للمحترفين: يانيس وليبرون يقودان باكس وليكرز إلى فوز ثامن تواليا

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واشنطن (أ ف ب)

تعملق كل من اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وليبرون جيمس وقاد فريقه ميلووكي باكس ولوس أنجليس ليكرز تواليا، الى فوزه الثامن تواليا هذا الموسم الاثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل يانيس 50 نقطة و14 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود باكس الى قلب تأخره أمام ضيفه يوتا جاز إلى فوز صعب 122-118.

وبتحقيقه "دابل دابل" (10 على الأقل في فئتين احصائيتين) في 17 مباراة تواليا، بات يانيس، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، صاحب أطول سلسلة منذ عام 1976.

قال يانيس "أحاول أن ألعب أفضل. أتعامل مع كل مباراة على حدة وأسعى ان اكون جاهزا في المباريات الهامة".

تابع "نريد أن نكون آخر فريق على الملعب في نهاية الموسم".

أما جيمس، أفضل لاعب أربع مرات في الدوري، فسجل 33 نقطة ولعب 14 تمريرة حاسمة، فيما أضاف زميله النجم أنتوني ديفيس 19 نقطة و12 متابعة ليقود ليكرز الى الفوز على أرض سان انتونيو سبيرز 114-104.

قال مدربه فرانك فوغل "كان رائعا. سيطر على اللعب، وصنع كل شيء هجوميا".

ورفع ليكرز رصيده في صدارة ترتيب الدوري الى 15 فوزا مقابل خسارتين فقط، بفارق فوز واحد عن ميلووكي الثاني. قال جيمس "من الجيد أن نتواجد في هذا الموقع".

© 2019 AFP