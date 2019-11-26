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ريبورتاج - العراق: أكثر من 16 ألف إصابة خلال المظاهرات بينها 3 آلاف "إعاقة"

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سجاد، شاب عراقي تعرض لإصابة خلال المظاهرات، تمنعه من الحركة.
سجاد، شاب عراقي تعرض لإصابة خلال المظاهرات، تمنعه من الحركة. صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24.
نص : فرانس 24 تابِع

تكشف الإصابات التي يتعرض لها المتظاهرون في العراق على أيدي قوى الأمن خلال فضها الاعتصامات والمسيرات، عن وجه آخر من المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة، في ظل غياب أي أفق لحل سياسي قريب. وبات عدد كبير من المحتجين المصابين في عداد ذوي الاحتياجات الخاصة لفقدانهم القدرة على الحركة، أو لتعرضهم إلى إعاقات مزمنة أخرى، وفقا لأرقام رسمية وأخرى لمنظمات خاصة.

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تجسد قصة سجاد الشاب العراقي الذي بات عاجزا حتى عن التنقل على كرسي متحرك، بعد أن أصيب في قدمه اليمنى بقنبلة غازية أطلقتها قوات مكافحة الشغب العراقية أثناء تفريقها المتظاهرين قرب جسر الجمهورية ببغداد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معاناة هذه الشريحة، ضحية الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.

وتشير الأرقام الرسمية إلى إحصاء أكثر من 16 ألف إصابة خلال فض الشرطة للمظاهرات، بينها 3 آلاف حالة لأشخاص باتوا مدرجين على قائمة ذوي الاحتياجات  الخاصة لإصابتهم بإعاقات مختلفة بينها الحركية، وفقا لآخر تحديثات المنظمات والمراصد المختصة.

فرانس 24

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