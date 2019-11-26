العراق: قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات ببغداد

أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بوقوع ثلاثة انفجارات شبه متزامنة بالعاصمة بغداد مساء الثلاثاء، ما أدى لمقتل ستة أشخاص على الأقل.

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أعلنت مصادر طبية وأمنية بالعراق أن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا مساء الثلاثاء في ثلاثة انفجارات شبه متزامنة في أحياء مختلفة من بغداد.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في حي الشعب شمال العاصمة بسبب تفجير دراجة نارية.

وأضافت أن دراجة نارية ثانية انفجرت في حي البياع في الجنوب الغربي مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ستة.

وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حي البلديات الشرقي مما تسبب في مقتل شخص وإصابة أربعة.

ووقعت هذه الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها على الفور، في حين يشهد العراق منذ شهرين احتجاجات مطلبية واجتماعية دامية، بعد عامين من إعلان طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من البلاد.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز