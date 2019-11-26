بكين تستدعي السفير الاميركي بعد تصويت في الكونغرس داعم لمؤيدي الديموقراطية

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بكين (أ ف ب)

استدعت الخارجية الصينية الاثنين السفير الأميركي في بكين، للاحتجاج على تصويتٍ في الكونغرس الأميركي داعم للمعسكر المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ.

وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني الثلاثاء ان نائب وزير الخارجية الصيني تشينغ زيغوانغ استدعى الاثنين سفير الولايات المتحدة تيري برانستاد لابلاغه "احتجاجا قويا".

وتبنى الكونغرس الأميركي مشروع قرار يدعم الحراك المطالب بالديموقراطية في هونغ كونغ.

وقالت بكين ان مشروع القرار الأميركي هذا "يتدخّل بوقاحة في الشؤون الداخلية للصين" و "يدعم السلوك الإجرامي والعنيف للقوات المعادية للصين التي تسبب المشاكل في هونغ كونغ".

ولا يزال مشروع القرار ينتظر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح قانونا.

وكان مجلس النواب الأميركي أقر مشروع القانون، على الرغم من تحذيرات من الصين التي رفضت بغضب توجيه الانتقادات لها في تعاطيها مع هونغ كونغ.

بدأ الحراك في هونغ كونغ قبل نحو ستّة أشهر احتجاجًا على مشروع قانون يُتيح تسليم مطلوبين إلى الصين، أثار مخاوف من أن تكون بكين تسعى إلى الحدّ من الحرّيات في المدينة.

ونزل ملايين المواطنين الغاضبين إلى الشوارع وعرقلوا شبكة النقل في الحراك الذي اتّسع إلى المطالبة بانتخابات نزيهة والتحقيق في ممارسة الشرطة أساليب عنيفة، وهي مطالب رفضها قادة هونغ كونغ المعيّنون مِن بكين.

وتركّز الحراك مؤخّرا في حرم جامعة البوليتيكنيك في هونغ كونغ، وتخلّلته مواجهات عنيفة بين الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط على المحتجين الذين ردوا بإطلاق السهام ورمي قنابل المولوتوف.

© 2019 AFP