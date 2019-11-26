بومبيو: الولايات المتحدة تلقّت 20 ألف رسالة توثق الاحتجاجات في إيران

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واشنطن (أ ف ب)

كشفت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تلقّت نحو 20 ألف رسالة من إيرانيين عن الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية تشمل صورا وتسجيلات فيديو، وذلك بعدما كانت قد دعت المتظاهرين إلى تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.

وبعد أربعة أيام من دعوته الإيرانيين إلى إرسال معلومات إلى الولايات المتحدة لكي تتمكن بلاده من "فضح الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها" عقد وزير الخارجية الأميركي مؤتمرا صحافيا عرضت خلاله صور تظهر قطع طرق بإشعال العوائق.

وقال بومبيو "تلقينا حتى يومنا هذا بواسطة رسائل نصية عبر تطبيق تلغرام نحو 20 ألف رسالة وفيديو وصورة وإشارة (توثّق) انتهاكات النظام".

وتابع وزير الخارجية الأميركي "إلى شعب إيران الشجاع الذي يرفض ملازمة الصمت عن 40 عاما من انتهاكات النظام الحاكم، أقول ببساطة إن الولايات المتحدة تسمعكم، نحن ندعمكم وسنواصل الوقوف إلى جانبكم في سعيكم إلى مستقبل أفضل لأبنائكم ولأمتكم العظيمة".

وجاءت الاحتجاجات التي انطلقت ردا على رفع أسعار المحروقات بعد عام ونصف من عقوبات قاسية فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف احتواء الدور الإقليمي لإيران.

وردا على قطع السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الاتصالات ودعت منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام إلى تعليق حسابات القادة الرسميين الإيرانيين.

وأفادت منظمة العفو الدولية الإثنين بمقتل 146 متظاهرا على الأقل في إيران منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما حاول النظام قمع المحتجين بعنف.

© 2019 AFP