بومبيو يدعو مصر إلى احترام حرية الصحافة

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واشنطن (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السلطات المصرية إلى احترام حرية الصحافة بعد حملة قمع أعقبت احتجاجات ضد النظام المصري.

وجاءت دعوة بومبيو في مؤتمر صحافي كرر فيه انتقاداته الشديدة لحملة إيران ضد المتظاهرين والقيود المفروضة على الإنترنت.

وقال بومبيو "في اطار علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي".

وأضاف "ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحافيين".

وتفيد لجنة حماية الصحافيين التي مقرها نيويورك أن مصر تعتقل عدداً من الصحافيين يفوق المعتقلين في الصين وتركيا.

داهم رجال أمن في ملابس مدنية الاحد مقر موقع "مدى مصر" الاخباري المستقل وعلى الإثر اعتقل ثلاثة صحافيين ثم أفرج عنهم لاحقا.

وتأتي تصريحات بومبيو رغم تحسن العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

© 2019 AFP