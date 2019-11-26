خليجي 24: خسارة قطر امام العراق في الافتتاح

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الدوحة (أ ف ب)

خسر المنتخب القطري لكرة القدم 1-2 امام نظيره العراقي الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الاولى في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج.

وسجل محمد قاسم ماجد هدفي العراق (18 و27)، وعبد العزيز حاتم لقطر (49).

وشهد المباراة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأعلن افتتاح البطولة مرحبا بجميع الدول المشاركة.

ورغم تفوق المنتخب القطري في الدقائق الأولى وحصوله على أكثر من فرصة لمعز علي وحسن الهيدوس وأكرم عفيف إلا أنه لم يستغلها.

وجاء الهدف العراقي الاول من تمريرة عرضية لمحمد قاسم ماجد خدعت الجميع بمن فيهم حارس قطر سعد الشيب وسكنت شباكه دون ان تلمس اي لاعب او مدافع.

وتسبب الهدف المباغت في ارتباك الفريق القطري في حين ارتفعت معنويات العراقيين وسيطروا على مجريات اللعب واهدروا العديد من الفرص حتى جاء محمد قاسم ماجد وباغت القطريين للمرة الثانية بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

واجرى مدرب قطر الاسباني فيليكس سانشيز تغييرا هجوميا باشراك عبد العزيز حاتم بدلا من يوسف عبد الرزاق في مطلع الشوط الثاني، فنجح بعد ثلاث دقائق فقط من تقليص النتيجة من كرة عرضية لعبد الكريم حسن مرت من احد المدافعين داخل المنطقة ليخطفها بيسراه في اعلى الشباك.

وبسط المنتخب القطري سيطرته وسنحت له العديد من الفرص الجيدة للتعادل لكنه اهدرها بغرابة شديدة ووقفت العارضة امام اخطر فرصة للعنابي من خطأ تصدى عبد العزيز حاتم للكرة في اليمين ومررها عرضية حاول المدافع امجد عطوان تشتيتها فكادت تسكن شباك مرمى فريقه لكنها اصطدمت بالعارضة وارتدت الى خوخي بوعلام سددها برأسه في يد الحارس.

© 2019 AFP