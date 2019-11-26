خليجي 24: خسارة قطر امام العراق وهاتريك مبخوت يمنح الامارات الفوز على اليمن

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الدوحة (أ ف ب)

خسر المنتخب القطري لكرة القدم 1-2 امام نظيره العراقي الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الاولى في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج، في حين سجل مهاجم الامارات علي مبخوت ثلاثية خرج بها منتخب بلاده فائزا على اليمن.

في المباراة الأولى، سجل محمد قاسم ماجد هدفي العراق (18 و27)، وعبد العزيز حاتم لقطر (49).

وشهد المباراة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأعلن افتتاح البطولة مرحبا بجميع الدول المشاركة.

ورغم تفوق المنتخب القطري في الدقائق الأولى وحصوله على أكثر من فرصة لمعز علي وحسن الهيدوس وأكرم عفيف إلا أنه لم يستغلها.

وجاء الهدف العراقي الاول من تمريرة عرضية لمحمد قاسم ماجد خدعت الجميع بمن فيهم حارس قطر سعد الشيب وسكنت شباكه دون ان تلمس اي لاعب او مدافع.

وتسبب الهدف المباغت في ارتباك الفريق القطري في حين ارتفعت معنويات العراقيين وسيطروا على مجريات اللعب واهدروا العديد من الفرص حتى جاء محمد قاسم ماجد وباغت القطريين للمرة الثانية بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

واجرى مدرب قطر الاسباني فيليكس سانشيز تغييرا هجوميا باشراك عبد العزيز حاتم بدلا من يوسف عبد الرزاق في مطلع الشوط الثاني، فنجح بعد ثلاث دقائق فقط من تقليص النتيجة من كرة عرضية لعبد الكريم حسن مرت من احد المدافعين داخل المنطقة ليخطفها بيسراه في اعلى الشباك.

- انتهاء مشوار الراوي -

وبسط المنتخب القطري سيطرته وسنحت له العديد من الفرص الجيدة للتعادل لكنه اهدرها بغرابة شديدة ووقفت العارضة امام اخطر فرصة للعنابي من خطأ تصدى عبد العزيز حاتم للكرة في اليمين ومررها عرضية حاول المدافع امجد عطوان تشتيتها فكادت تسكن شباك مرمى فريقه لكنها اصطدمت بالعارضة وارتدت الى خوخي بوعلام سددها برأسه في يد الحارس.

وتلقى المنتخب العراقي ضربة موجعة بإصابة قطب دفاعه بسام الراوي في الدقيقة 83 في كرة مشتركة مع احد لاعبي العراق وخرج ولم يستطع اكمال اللقاء وتم نقله على الفور الى المستشفى.

وبعد المباراة اعلن الاتحاد القطري رسميا انتهاء مشوار قلب الدفاع بسام الراوي مع الفريق في البطولة الحالية بعد تعرضه للاصابة في مباراة فريقه مع العراق.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد القطري على تويتر "اصابة لاعب منتخبنا بسام الراوي بكسر في الساق ويحتاج لتدخل جراحي وسيغيب عن مشوار البطولة".

- ثلاثية مبخوت -

وفي الثانية، فرض مهاجم الامارات علي مبخوت نفسه نجما بتسجيله ثلاثية الفوز على اليمن 3-صفر.

وجاءت اهداف مبخوت في الدقائق 21 و28 و45 ليتربع على صدارة هدافي الامارات في بطولات كأس الخليج بعدما رفع رصيده الى 11 هدفا متفوقا على فهد خميس صاحب 10 اهداف.

كما بات مبخوت (29 عاما) اول لاعب اماراتي يسجل "هاتريك" في كأس الخليج، علما انه اصبح في تشرين الاول/اكتوبر الهداف التاريخي لـ"الابيض" بعدما سجل هدفه الرقم 154 ليتجاوز عدنان الطلياني صاحب 153 هدفا.

واكدت الامارات تفوقها التاريخي على اليمن في البطولة بعدما كانت هزمتها في المباريات الثلاث السابقة التي اقيمت بينهما.

في المقابل، فشل اليمن في تحقيق فوزه الاول منذ مشاركته الاولى في"خليجي 16" عام 2003 في الكويت، حيث خاضت قبل مباراة الثلاثاء 27 مباراة، وتعرضت الى 22 هزيمة وخمسة تعادلات.

واستحقت الامارات التي كانت تبحث عن بداية قوية تعوضها معنويا على خسارتيها في مباراتيها الاخيرتين امام تايلاند وفيتنام في التصفيات الاسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023، الفوز بعدما كانت الطرف الافضل في حين لم تهدد اليمن مرمى الحارس محمد الشامسي الا نادرا.

وضرب مبخوت بقوة منذ الدقيقة 21 بعدما استثمر عرضية بندر الاحبابي ليزرعها برأسه في شباك حارس مرمى اليمن سالم عوض.

وسجل مبخوت الثاني للامارات بعد سبع دقائق حين مرر النشيط الاحبابي عرضية الى خلفان مبارك سددها واصابت قدم احد المدافعين وارتدت الى مهاجم الجزيرة الذي سكنها في المرمى.

© 2019 AFP