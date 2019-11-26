دوري أبطال أوروبا: تعادل غلطة سراي وكلوب بروج يمنح ريال بطاقة ثمن النهائي قبل مواجهة سان جرمان

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اسطنبول (أ ف ب)

حجز ريال مدريد الإسباني بطاقته إلى ثمن نهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم قبل استضافته باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بتعادل كلوب بروج البلجيكي مع مضيفه غلطة سراي التركي 1-1 الثلاثاء في اسطنبول في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وكان غلطة سراي في طريقه إلى تحقيق فوزه الأول في الدور الأول وانتزاع المركز الثالث من ضيفه عندما تقدم بهدف آدم بويوك منذ الدقيقة 11، لكن السنغالي كريبان دياتا سجل هدف التعادل للضيوف (90+2).

وحافظ كلوب بروج على المركز الثالث الذي يضمن لصاحبه استكمال المشوار القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، برصيد 3 نقاط بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد الذي ضمن البطاقة الثانية في المجموعة الأولى قبل استضافته باريس سان جرمان متصدر المجموعة وصاحب البطاقة الأولى.

ورفع ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13)، عدد الأندية التي بلغت ثمن النهائي إلى أربعة بعد باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الثانية) ويوفنتوس الإيطالي (الرابعة).

وبكر غلطة سراي بالتسجيل عبر بويوك بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من عمر بايرام (11). وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل دياتا هدف التعادل عندما تلقى كرة من الأنغولي كلينتون ماتا داخل المنطقة سددها قوية على يمين الحارس الدولي الأوروغوياني فرناندو موسليرا (90+2).

وطرد دياتا لتلقيه الانذار الثاني بسبب خلع قميصه للاحتفال بهدف التعادل، ومعه ماتا، ليكمل فريقهما الدقائق الست المتبقية من الوقت بدل الضائع بتسعة لاعبين دون أن تتغير النتيجة.

وأبقى كلوب بروج على حظوظه في انهاء الدور الأول في المركز الثالث بيده كونه يستضيف ريال مدريد في الجولة الأخيرة في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما تضاءلت حظوظ غلطة سراي صاحب نقطتين في المركز الأخير والذي سيحل ضيفا على سان جرمان في اليوم ذاته.

© 2019 AFP