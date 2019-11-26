دوري أبطال أوروبا: ليفركوزن ينعش آماله

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موسكو (أ ف ب)

أنعش باير ليفركوزن الألماني آماله في خطف البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة بفوزه على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-صفر الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين باير ليفركوزن بفوزه إلى النيران الصديقة حيث سجل المهاجم ريفات جيماليتدينوف الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، وأضاف زفن بندر بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي التشيلي شارل أرانغويز على يسار حارس المرمى الدولي البرازيلي الأصل غييرمي(54).

وهو الفوز الثاني على التوالي لباير ليفركوزن والثاني بعد ثلاث هزائم متتالية فانتزع المركز الثالث من لوكوموتيف موسكو بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه الوحيد على البطاقة الثانية والذي يحل لاحقا ضيفا على يوفنتوس المتصدر وصاحب البطاقة الأولى.

وضرب باير ليفركوزن عصفورين بحجر واحد فأحيا آماله في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة للدور الثاني للمسابقة القارية العريقة، ووضع مصيره بين يديه بخصوص البطاقة المؤهلة لاستكمال المشوار القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي يضمنها أصحاب المراكز الثلاثة في دور المجموعات.

ويخوض باير ليفركوزن مباراته الاخيرة في دور المجموعات في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل عندما يستضيف يوفنتوس، فيما يحل لوكوموتيف موسكو ضيفا على أتلتيكو مدريد في اليوم ذاته.

© 2019 AFP