دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يؤكد صدارته وباريس سان جرمان يحرج الريال

احتفظ يوفنتوس الإيطالي بسجله الخالي من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم بفوزه 1-0 على ضيفه أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مؤكدا صدارته للمجموعة الرابعة، ومحرجا فريق العاصمة الإسبانية الذي فشل في ضمان تأهله للدور الثاني. أما القطب الثاني لمدريد فقد ضمن التأهل للدور الثاني على الرغم من تعادله المحرج مع ضيفه باريس سان جرمان 2-2.

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أقيمت الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة ضمن المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، من دوري أبطال أوروبا.

وتمكن يوفنتوس الإيطالي من حسم أول قمة ضمن مباريات اليوم بنتيجة 1-0 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد.

وسجل هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة.

وفي ثاني مباريات المجموعة الرابعة عاد باير ليفركوزن بفوز مهم من ملعب مضيفه لوكوموتيف موسكو بهدفين دون مقابل. وأهدى الروسي أنطون ميرانتشوك الضيوف هدف السبق خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، ثم أضاف الألماني سفين بيندر الهدف الثاني في الدقيقة 54، ليحافظ الفريق الألماني على آماله ببلوغ الدور الثاني للمسابقة، أو إحراز المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

الريال في وضع محرج

وفشل ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، في حسم قمة أخرى أمام ضيفه باريس سان جرمان، فتعادل مع فريق العاصمة الفرنسية 2-2.

ووضع الفرنسي كريم بنزيمة العملاق الإسباني في وضعية مريحة بإحرازه هدفين في الدقيقتين 17 و79، ليبدو وكأن الريال في طريقه لتحقيق فوز سهل، قبل أن يعود باريس سان جرمان ويقلص النتيجة عبر كيليان مبابي (81) ثم يحرز التعادل عبر بابلو سرابيا (83).

وضمن النادي الملكي التأهل للدور الثاني قبل بدء لقائه بسان جرمان بفضل تعادل غلطة سراي التركي مع ضيفه بروج البجيكي بهدف لمثله، ليضمن الريال المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف باريس سان جرمان، وليبقى الصراع بين غلطة سراي وخنك على المركز الثالث في المجموعة، المؤهل للدوري الأوروبي.

وكان الفريق التركي البادئ بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق آدم بويوك، ولكن الفريق البلجيكي أصر على تعديل النتيجة وكان له ما أراد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر السنغالي كريبين دياتا.

مورينيو يؤكد بدايته الجيدة مع توتنهام

وفي المجموعة الثانية أكد المدرب البرتغالي بدايته الجيدة مع توتنهام هوتسبرز الإنكليزي، وقاده للفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 4-2 بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد. وتقدم الفريق اليوناني أولا بهدف للمغربي يوسف العربي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف البرتغالي روبن سيميدو هدفا ثانيا للضيوف.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول قلص ديلي آلي الفارق لأصحاب الأرض (45 + 1)، ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام، قبل أن يضيف الإيفواري سيرج أورييه الهدف الثالث لفريق شمال لندن. وعاد كين ليضيف الهدف الرابع لأصحاب الأرض (77)، ليضمن توتنهام التأهل للدور الثاني.

وعاد متصدر المجموعة بايرن ميونيخ الألماني بفوز متوقع من العاصمة الصربية بلغراد أمام النجم الأحمر. وأحرز الألماني ليون غوريتزكا التقدم لبايرن في الدقيقة 14، ثم أضاف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي أربعة أهداف للضيوف في الشوط الثاني في الدقائق 53 من ضربة جزاء، و60، و64، و67، قبل أن يضيف الفرنسي كورونتان توليسو الهدف السادس للفريق البافاري، ليكون بايرن هو الفريق الوحيد الذي أحرز العلامة الكاملة بعد خمس مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم.

شاختار يُتعب سيتي

وفي المجموعة الثالثة فرض شاختار دونيتسك الأوكراني التعادل بهدف لمثله على مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي.

افتتح السيتي النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق التركي إيلكاي غوندوغان. وعدل الإسرائيلي مانور سولومون للضيوف في الدقيقة 69.

وفي المباراة الثانية تمكن أتالانتا الإيطالي من إنهاء معاناته الأوروبية، ففاز على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي. فسجل فرناندو موريل فروتو الهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة 27، ثم أضاف داريو غوميز الثاني في الدقيقة 47.

وبهاتين النتيجتين بقي مانشستر سيتي الوحيد في هذه المجموعة الذي ضمن العبور للدور الثاني، فيما بقي المجال مفتوحا أمام الفرق الثلاثة الأخرى لحجز بطاقة التأهل الثانية.

مباريات الأربعاء

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة الأربعاء بثماني مباريات.

ففي المجموعة الخامسة يستضيف حامل اللقب ليفربول الإنكليزي نابولي الإيطالي في أحد أقوى مباريات اليوم، بينما يحل سالزبورغ النمساوي ضيفا ثقيلا على خنك البلجيكي.

وتشهد المجموعة السادسة مباراة قمة أخرى تجمع برشلونة الإسباني على أرضه ببروسيا دورتموند الألماني، بينما يستضيف سلافيا براغ إنترناسيونالي الإيطالي.

أما في المجموعة السابعة فيستضيف لايبزغ الألماني بنفيكا البرتغالي، ويحل ليون الفرنسي ضيفا على زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

وفي المجموعة الثامنة يحل تشيلسي ضيفا على فلنسيا الإسباني، بينما يستقبل ليل الفرنسي أياكس الهولندي.

فؤاد حسن

