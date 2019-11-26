دوري ابطال اوروبا: توتنهام يقلب الطاولة على اولمبياكوس ويبلغ ثمن النهائي

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لندن (أ ف ب)

قلب توتنهام الانكليزي تخلفه بهدفين نظيفين امام ضيفه اولمبياكوس اليوناني الى فوز 4-2 وبلغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الاول.

وفاجأ اولمبياكوس مضيفه بهدفين سجلهما المغربي يوسف العربي (6) والبرتغالي روبن سيميدو (19)، لكن توتنهام رد الصاع صاعين بتسجيله اربعة اهداف عن طريق ديلي الي (45) وهاري كاين (50 و77) والعاجي سيرج اورييه (73).

ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة مع 10 نقاط مقابل 15 لبايرن ميونيخ بالعلامة الكاملة بعد فوزه الساحق على النجم الاحمر الصربي بسداسية نظيفة.

وبعد فوزه على وست هام 3-2 في اول مباراة رسمية له باشراف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، خاض الاخير اول مباراة على ملعب توتنهام الجديد امام الفريق اليوناني.

ولم تكن البداية جيدة لتوتنهام الذي تخلف بهدفين حمل الاول توقيع المهاجم المغربي يوسف العربي الذي اطلق كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة سكنت الشباك (6)، ثم استغل البرتغالي روبن سيميدو تراخي دفاع توتنهام ليضيف الهدف الثاني من مسافة قريبة (19).

ولم يتردد مورينيو في اخراج لاعب الوسط الدفاعي اريك داير واشرك بدلا منه صانع الالعاب الدنماركي كريستيان اريسكن فتحركت ماكنية توتنهام (29).

ونجح ديلي الي في تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول مستغلا خطأ دفاعيا قاتلا من المدافع التونسي ياسين مرياح في ابعاد كرة عرضية لاورييه فتابعها داخل الشباك مانحا الامل لفريقه.

ومنح هداف توتنهام هاري كاين التعادل لفريقه بتمريرة من البرازيلي لوكاس مورا(50)، واضاف العاجي اورييه الهدف الثالث بتسديدة على الطاير (73) قبل ان يختتم كاين التسجيل لفريقه بكرة رأسية اثر رمية حرة مباشرة رفعها اريكسن داخل الشباك رافعا رصديه الى 23 هدفا في 23 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

- سوبر هاتريك قياسي لليفاندوفسكي -

وقاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ غلى فوز كاسح على مضيفه النجم الاحمر الصربي بنصف دزينة نظيفة من الأهداف كان نصيبه منها سوبر هاتريك في 15 دقيقة.

وهو أسرع سوبر هاتريك في تاريخ المسابقة رفع به رصيده إلى 10 أهداف في خمس مباريات.

وسجل ليفاندوفسكي رباعيته في الدقائق 53 من ركلة جزاء و60 و64 و68، بعدما افتتح ليون غوريتسكا التسجيل في الدقيقة 14، وختم الفرنسي كورنتان توليسو المهرجان في الدقيقة 89.

وهو الفوز الخامس على التوالي للنادي البافاري في دور المجموعات، وهو الوحيد الذي حقق هذا الانجاز حتى الان هذا الموسم، والرابع على التوالي في مختلف المسابقات بقيادة مدربه المؤقت ديتر-هانز فليك خليفة الكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

© 2019 AFP