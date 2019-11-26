دوري ابطال اوروبا: مانشستر سيتي الى ثمن النهائي للمرة السابعة تواليا

إعلان اقرأ المزيد

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

بلغ مانشستر سيتي الانكليزي الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني 1-1 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول.

وتقدم مانشستر بواسطة لاعب وسطه الالماني ايلكاي غوندوغان (57)، وادرك الاسرائيلي مانور سولومون التعادل لشاختار (69).

ورفع سيتي رصيده الى 11 نقطة وضمن صدارة المجموعة مقابل 6 نقاط لشاختار صاحب المركز الثاني قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.

وهي المرة السابعة تواليا التي يحجز فيها السيتيزن بطاقته الى هذا الدور.

وكان من الهام جدا بالنسبة الى مانشستر سيتي حسم بطاقة التأهل قبل الجولة الاخيرة التي تشهد مواجهة دينامو زغرب الكرواتي وبالتالي بات يستطيع اراحة بعض لاعبي الصف الاول لا سيما ان هذه المباراة تأتي بين لقاءين قويين للسيتيزين ضد مانشستر يونايتد وارسنال في الدوري المحلي.

واذا كان مانشستر سيتي لن يتنازل بسهولة عن لقبه بطلا للدوري الانكليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، فان ليفربول المتصدر في وضع اكثر من جيد لاحرازه للمرة الاولى منذ 30 عاما، وبالتالي تبدو مسابقة دوري ابطال اوروبا ابرز فرصة امام مدربه الاسباني بيب غوارديولا لاحراز لقب كبير.

واحرز غوارديولا البطولة القارية مرتين مع برشلونة الاسباني كان اخرها عام 2011 فشل بعدها في قيادة بايرن ميونيخ الالماني ثم مانشستر سيتي الى بلوغ النهائي.

وخاض مانشستر سيتي المباراة في غياب هدافه الارجنتيني سيرخيو اغويرو لاصابة ستبعده بضعة اسابيع عن الملاعب فحل بدلا منه البرازيلي غابريال جيزوس.

وسجل جيزوس خمسة اهداف في ثماني مبارايت خاضها اساسيا هذا الموسم لكنه لم يشكل اي خطورة تذكر على مرمى الفريق الاوكراني.

وافتتح غوندوغان التسجيل لسيتي بعد استغلاله تمريرة من جيزوس ليغمزها من مسافة قريبة داخل الشباك (57)، قبل ان يدرك سولومون التعادل لشاختار بعد تلقيه كرة عكسية داخل المنطقة فاطلقها في شباك الحارس البرازيلي ايدرسون (69).

وفي المجموعة ذاتها، حقق أتالانتا الإيطالي فوزا تاريخيا عندما تغلب على ضيفه دينامو زغرب بهدفين نظيفين سجلهما الكولومبي لويس موريال (27 من ركلة جزاء) والارجنتيني أليخاندرو غوميز (47).

وهو الفوز الاول لأتالانتا في أول مشاركة له في المسابقة، فأنعش حظوظه في المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة بعدما رفع رصيده غلى أربع نقاط بفارق نقطتين خلف شاختار الثاني ونقطة واحدة خلف دينامو زغرب.

ويحل أتالانتا ضيفا على شاختار دانييتسك في الجولة السادسة الاخيرة في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما يلعب دينامو زغرب مع ضيفه مانشستر سيتي في اليوم ذاته.

© 2019 AFP