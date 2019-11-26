زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب ألبانيا ويؤدي إلى انهيار مبنى (السلطات)

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تيرانا (أ ف ب)

ضرب زلزال شدته 6,4 درجات ألبانيا فجر الثلاثاء مما تسبب بحالات هلع في تيرانا ومدينة دوريس الساحلية حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طبقات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.

وذكرت مراسلة لوكالة فرانس برس أن الزلزال وقع عند الساعة 02,54 (01,54 ت غ) مثيرا حالة من الهلع لدى سكان العاصمة تيرانا الذين نزلوا إلى الشوارع.

وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألبانية لوكالة فرانس برس أن "الأضرار كبيرة".

وانهار فندق من ثلاث طبقات في دوريس بينما لحقت اضرار بجسيمة بمبنى آخر في وسط المدينة.

وتحدثت مصادر عن أضرار كبيرة في مدينة توناما التي تبعد 30 كلم إلى شمال غرب تيرانا.

ولم يعلن عن سقوط ضحايا، بينما تحدثت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو عن معالجة نحو خمسين شخصا في مستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة.

وقال معهد رصد الزلازل إن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت شدة واحدة منها 5,3 درجات.

وشعر بالزلزال الأول سكان عدد من مدن منطقة البلقان، في العاصمة البوسنية ساراييفو (على بعد نحو 400 كلم) وفي نوفي ساد (700 كلم) بصربيا، كما ذكرت وسائل الإعلام ورسائل وضعها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المنطقة نفسها في ألبانيا شهدت في أيلول/سبتمبر زلزالا شدته 5,6 درجات وصفته السلطات بأنه الأقوى "في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة".

والبلقان من المناطق التي تشهد نشاطا زلزالا قويا.

© 2019 AFP