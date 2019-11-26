مقتل 13 عسكريا فرنسيا إثر تصادم طائرتي هليكوبتر خلال عملية قتالية ضد الجهاديين في مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء مقتل 13 عسكريا ضمن قوة برخان في مالي إثر حادث تصادم طائرتي هليكوبتر خلال مهمة ضد الجهاديين. وأحيا الرئيس إيمانويل ماكرون "بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال"، كما جاء في بيان نشره قصر الإليزيه.

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لقي 13 عسكريا فرنسيا من قوة برخان في مالي مصرعهم إثر حادث تصادم بين مروحيتين، خلال عملية قتالية ضد الجهاديين، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيا "بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية وقتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل".

Treize de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces treize héros n’avaient qu’un seul but : nous protéger. Je m’incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2019

فرانس 24/ أ ف ب