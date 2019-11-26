تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#العنف ضد النساء
#العراق
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

وسيم نصر عن مقتل عسكريين فرنسيين في مالي: "أكبر خسارة للجيش الفرنسي منذ 2008"

نشرت في: آخر تحديث:

الصحافي المتخصص في الحركات الجهادية وسيم نصر.
الصحافي المتخصص في الحركات الجهادية وسيم نصر. صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24.
نص : فرانس 24 تابِع
|
فيديو : وسيم نصر تابِع

قال صحافي فرانس 24 وسيم نصر المتخصص في الحركات الجهادية، في تعليقه على مقتل 13 عسكريا فرنسيا الإثنين إثر تصادم مروحيتين خلال عملية عسكرية ضد الجهاديين في مالي في إطار مهمة برخان، "هذه هي المرة التي يقتل فيها أكبر عدد من الجنود الفرنسيين خلال واقعة واحدة، بعد ما حدث في أوزبين في أفغانستان سنة 2008، وقبلها مقتل 58 جندي فرنسي في بيروت 1983". كما أضاف نصر إن "هذه الحادثة هي الأكثر ضررا للجيش الفرنسي منذ أكثر من 11 عاما".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.