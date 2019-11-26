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وسيم نصر عن مقتل عسكريين فرنسيين في مالي: "أكبر خسارة للجيش الفرنسي منذ 2008"

الصحافي المتخصص في الحركات الجهادية وسيم نصر. صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24.

قال صحافي فرانس 24 وسيم نصر المتخصص في الحركات الجهادية، في تعليقه على مقتل 13 عسكريا فرنسيا الإثنين إثر تصادم مروحيتين خلال عملية عسكرية ضد الجهاديين في مالي في إطار مهمة برخان، "هذه هي المرة التي يقتل فيها أكبر عدد من الجنود الفرنسيين خلال واقعة واحدة، بعد ما حدث في أوزبين في أفغانستان سنة 2008، وقبلها مقتل 58 جندي فرنسي في بيروت 1983". كما أضاف نصر إن "هذه الحادثة هي الأكثر ضررا للجيش الفرنسي منذ أكثر من 11 عاما".