البرلمان الأوروبي يوافق على المفوضية الأوروبية برئاسة الألمانية أورسولا فون دير ليين

منح نواب الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على تولي الألمانية أورسولا فون ديرليين رئاسة المفوضية الأوروبية بدءا من مطلع ديسمبر/ كانون الأول. وصوت 461 نائبا الأربعاء لصاح ليين في مقر البرلمان في ستراسبورغ. وليين هي أول امرأة يتم اختيارها لهذا المنصب.

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في جلسة عقدت بستراسبورغ، وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء بأغلبية واسعة على المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا فون دير ليين، في آخر مرحلة ضرورية قبل تولي الفريق مهامه في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وحصل الفريق الذي يتولى مهامه خلفا للمفوضية التي كان يرأسها جان كلود يونكر، على 461 صوتا مقابل 157 نائبا أوروبيا صوتوا ضده و89 امتنعوا عن التصويت.

وقبل التصويت، قدمت فون دير ليين حقائب المفوضين الذين أحاطوا بها في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وشددت على أولوياتها في السنوات الخمس المقبلة بينها القطاع الرقمي ومكافحة تبدل المناخ ووعدت بإبرام "ميثاق أخضر" في بداية ولايتها.



وذكرت في ختام خطابها "إذا قمنا بعملنا بشكل جيد، فإن أوروبا ستصبح في 2050 أول قارة في العالم محايدة بالكربون وقوة من الصف الأول في القطاع الرقمي، وستبقى الاقتصاد الذي ينجح بأفضل شكل في تأمين التوازن بين السوق والجانب الاجتماعي وستكون قائدة في القرارات المتعلقة بالرهانات العالمية الكبرى".

ويضم فريق المفوضين عددا قياسيا من النساء يبلغ 12 امرأة مقابل تسعة في الفريق السابق الذي كان يقوده جان كلود يونكر.



وصرحت فون دير ليين التي تم إرجاء توليها مهامها رسميا شهرا إلى الأول من كانون الأول/ديسمبر "رسالتي بسيطة: لنبدأ العمل". وكانت عملية اختيار المفوضين في فريق وزيرة الدفاع السابقة في حكومة أنغيلا ميركل، شاقة بين استبدال مرشحين -ثلاثة وهو رقم قياسي-، وبريكسيت وأصحاب وظائف مثيرين للجدل.



فرانس24/ أ ف ب