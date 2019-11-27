الدوري الاميركي للمحترفين: الفوز السادس تواليا لكليبرز

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واشنطن (أ ف ب)

حقق لوس انجليس كليبرز فوزه السادس تواليا اثر تغلبه على دالاس مافريكس 114-99 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

وساهم الثنائي كاوهي لينارد وبول جورج اللذان كانا يلعبان سويا للمرة الرابعة فقط منذ انتقالهما الى صفوف الفريق مطلع الموسم الحالي بشكل كبير في فوز فريقهما، فسجل الاول 28 نقطة مع 8 متابعات، واضاف الثاني 26 نقطة، كما سجل الاحتياطي لو وليامس 21 نقطة لكليبرز.

وضرب جورج بقوة في الربع الاول بتسجيله 17 نقطة بينها اربع رميات ثلاثية ليتقدم فريقه 34-27.

في المقابل، ساهم لينارد في 13 نقطة عل مدار الربعين الاولين لينهي فريقه الشوط الاول متقدما بفارق مريح 62-46. وشهد الشوط الاول تحديدا نجاح دونتشيتش في تسجيل 15 نقطة ونجح في جميع رمياته الحرة (11 من 11).

ودخل كليبرز الربع الاخير متقدما 93-78 وحافظ على تقدمه ليخرج فائزا بالفارق ذاته في نهاية المباراة (15 نقطة).

واظهر لينارد افضل لاعب في الدور النهائي من البلاف اوف الموسم الفائت عندما قاد تورونتو رابتورز الى احراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه، وجورج القادم من اوكلاهوما سيتي ثاندر بأنهما ثنائي خطير سيكون لهما شأن كبير خلال الموسم الحالي.

وغاب جورج عن مطلع الموسم وحتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لاصابة في كتفه وعندما عاد الى الملاعب كان لينارد غائبا لاصابة في ركبته.

ولعب الدفاع ورقابة نجم دالاس السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش دورا بارزا ايضا في خروج كليبرز فائزا، لان الاخير اكتفى بتسجيل 22 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة ولم ينجح سوى في 4 تسديدات من اصل 14 وفشل في 8 محاولات في الرميات الثلاثية ليخسر فريقه للمرة الاولى بعد خمسة انتصارات تواليا.

وحقق دنفر ناغتس فوزه الثالث عشر هذا الموسم مقابل 3 هزائم بتغلبه على واشنطن ويزاردز 117-104.

وسجل للفائز الاحتياطي جرماني غرانت 21 نقطة واضاف ويلي بارتون 20. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جوردان ماكراي مع 21 نقطة.

© 2019 AFP