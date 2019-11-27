توقيف شيشانيين في فرنسا للاشتباه بتمجيدهما الإرهاب

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ستراسبورغ (فرنسا) (أ ف ب)

أوقف شيشانيان رهن التحقيق الأربعاء في ستراسبورغ بشرق فرنسا بعد مؤشرات رمزية منهما وسط سوق عيد الميلاد التقليدي تدل على مبايعة تنظيم جهادي، وذلك بعد عام على الاعتداء في عاصمة منطقة الألزاس، وفقا لمصدر في الشرطة.

وشاهدت دورية للشرطة الرجلين بعد الظهر أمام الكاتدرائية الواقعة وسط سوق عيد الميلاد، وهما يلتقطان صور سيلفي رافعين سبابتيهما "نحو السماء" في إشارة مبايعة لتنظيم الدولة الإسلامية، على ما أفاد المصدر ذاته مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "ديرنيير نوفيل دالزاس" على موقعها الإلكتروني.

وأضاف المصدر أنه تم توقيفهما رهن التحقيق في قضية "إشادة بالإرهاب".

وقال إن "أحدهما يقيم في ستراسبورغ والثاني من خارج الألزاس" مضيفا "نقوم حاليا بعمليات التأكد، لكنهما غير معروفين بوضوح في أوساط الألزاس لارتباطهما بالتيار الإسلامي".

وستقرر النيابة العامة في ستراسبورغ الخميس كيفية متابعة هذه القضية، على ما أورد المصدر.

وتخضع سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ التي افتتحت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، لمراقبة مشددة من قوات الأمن، بعد عام على الاعتداء الذي ارتكبه شريف شكاط وهو صاحب سوابق مدرج على القائمة الأمنية بدواعي التطرف.

وقام شكاط الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية، بزرع الرعب والخوف في شوارع وسط المدينة فيما كانت السوق على وشك الإغلاق، فقام بقتل خمسة رجال وجرح عشرة آخرين بواسطة سكين وسلاح ناري، قبل أن تقتله دورية للشرطة بعد مطاردته مدة يومين.

© 2019 AFP