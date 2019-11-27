دوري أبطال أوروبا: اصابة هازار قبل 3 اسابيع من موقعة الكلاسيكو

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مدريد (أ ف ب)

سيخضع مهاجم ريال مدريد البلجيكي ادين هازار لفحوصات طبية لمعرفة مدى خطورة الاصابة التي تعرض لها في كاحله الايمن خلال مباراة فريقه ضد باريس سان جرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وتأتي اصابة هازار قبل ثلاثة اسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محليا ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.

وتعرض هازار للاصابة في الدقيقة 68 خلال تدخل خشن من مواطنه توما مونييه وخضع للعلاج خارج الملعب من دون ان يتمكن من اكمال المباراة.

وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة "انها اكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل الا يكون حادا. هذا كل ما استطيع قوله في الوقت الحالي".

وضمن ريال مدريد تأهله الى الدور الثاني حتى قبل ان يخوض مباراته ضد سان جرمان التي انتهت بتعادلهما 2-2، وذلك بعد تعادل غلطة سراي التركي مع كلوب بروج البلجيكي 1-1 في مباراة اقيمت في وقت مبكر.

يذكر ان مباراة الكلاسيكو ستقام في 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل على ملعب كامب نو في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على خلفية التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

© 2019 AFP