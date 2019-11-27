دوري أبطال أوروبا: برشلونة إلى ثمن النهائي والبطاقة الثانية بين دورتموند وانتر

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برشلونة (أ ف ب)

قاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الاسباني إلى حسم قمته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1 فضمن تأهله وصدارة مجموعته السادسة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الاربعاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة التي شهدت فوز انتر الايطالي على ارض سلافيا براغ التشيكي 3-1.

وسجل ميسي هدفا ومنح تمريرتين حاسمتين لكل من الاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي انطوان غريزمان، ليرفع برشلونة رصيده الى 11 نقطة، مقابل 7 لكل من انتر ودورتموند، فيما يحتل سلافيا براغ ذيل الترتيب بنقطتين.

ونجح برشلونة بالظهور بصورة مختلفة عن بداية موسمه المتقلبة، بقيادة ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي شكل ثنائيا هجوميا مميزا مع سواريز.

واستهل الفريق الكاتالوني المباراة دون مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان الذي يواجه صعوبات بالتأقلم، بعد انتقاله الصاخب من اتلتيكو مدريد الصيف الماضي. لكن بطل العالم شارك مبكرا في الدقيقة 25 بدلا من مواطنه عثمان ديمبيلي الذي وقع مجددا فريسة الاصابات وخرج باكيا. وافاد برشلونة ان ديمبيلي مصاب "بتمزق عضلي في ربلة ساقه اليمنى".

ولم يتأخر ميسي بصناعة هدف التقدم لسواريز الواقف على حدود المنطقة والتسلل، فسدد بيمناه منفردا في شباك السويسري رومان بوركي (29).

رد سواريز الجميل سريعا لصديقه ميسي، فهيأ الكرة لنفسه واطلقها ارضية عكسية بيسراه في الزاوية اليسرى لمرمى بوركي (33). ورفع ميسي رصيده الى 613 هدفا في المباراة الرقم 700 مع برشلونة.

بعد الاستراحة، دفع السويسري لوسيان فافر مدرب دورتموند بالمهاجم الانكليزي الشاب جايدون سانشو، وكاد بتمريرته يمنح فريقه الاصفر هدف تقليص الفارق، لكن التسديدة القريبة ليوليان براندت ابعدها مواطنه مارك أندريه تير شتيغن ببراعة (61).

وحسم غريزمان النقاط بتمريرة مقشرة من ميسي لعبها بيسراه ارضية الى يسار بوركي (67).

وكادت النتيجة تتعمق من ضربة حرة لميسي من زاوية صعبة هبطت على العارضة (75).

قلص سانشو النتيجة بتسديدة يمينية جميلة جدا من حدود المنطقة انفجرت في المقص الايسر لمرمى تير شتيغن (77).

تابع سانشو تألقه لكن تير شتيغن بمساعدة من العارضة حرمه هدفه الثاني (87)، ليحسم برشلونة المباراة 3-1.

© 2019 AFP