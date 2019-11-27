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دوري أبطال أوروبا: برشلونة يفوز على بروسيا دورتموند وينتزع تأهله للدور ثمن النهائي

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نادي برشلونة الإسباني بمواجهة بروسيا دورتموند الألماني - 27/11/2019
نادي برشلونة الإسباني بمواجهة بروسيا دورتموند الألماني - 27/11/2019 - رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

في فوز مكنه من تصدر مجموعته وتأهله للدور ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حقق فريق برشلونة الإسباني مساء الأربعاء ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق بروسيا دورتموند الألماني.

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فاز مساء الأربعاء فريق برشلونة الإسباني على نظيره بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3 - 1، متأهلا بذلك إلى الدور ثمن النهائي  بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتصدر الفريق الكتالوني دوري الدرجة الأولى الإسباني وكذلك المجموعة السادسة في دوري الأبطال التي تضم أيضا إنتر ميلان وسلافيا براج لكنه ظهر بأداء باهت في الآونة الأخيرة مما عرضه لانتقادات شديدة. وبعد فوزه على دورتموند، تمكن برشلونة من حسم صدارة المجموعة لصالحه.

 

فرانس24/ رويترز

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