دوري أبطال أوروبا: برشلونة يفوز على بروسيا دورتموند وينتزع تأهله للدور ثمن النهائي

نادي برشلونة الإسباني بمواجهة بروسيا دورتموند الألماني - 27/11/2019 - رويترز

في فوز مكنه من تصدر مجموعته وتأهله للدور ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حقق فريق برشلونة الإسباني مساء الأربعاء ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق بروسيا دورتموند الألماني.