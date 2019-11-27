دوري أبطال أوروبا: لايبزيغ إلى ثمن النهائي وزينيت يتفوق على ليون

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لايبزيغ (ألمانيا) (أ ف ب)

حسم فريق لايبزيغ الألماني تأهله الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله الأربعاء 2-2 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة، التي شهدت خسارة ليون الفرنسي أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي صفر-2.

ونجح الفريق الألماني بالعودة إلى أجواء المباراة بعد تأخره بهدفين، حتى الدقيقة الأخيرة عبر ثنائية بيتزي (20) والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (59)، ليسجل هدفين في الدقيقتين 90 من ركلة جزاء و90+6 عن طريق السويدي اميل فورسبيرغ.

وكان زينيت في وقت مبكر خلط أوراق المجموعة بفوزه على ضيفه ليون الفرنسي 2-0 بهدفي ارتيم دزيوبا (42) وماغوميد اوزدويف (84).

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، فيما اصبح الفريق الروسي ثانياً بعدما أضاف ثلاث نقاط إلى رصيده ليتساوى بسبع نقاط مع نظيره الفرنسي، لكن مع أفضلية لزينيت بالمواجهات المباشرة، بعد تعادلهما في الجولة الأولى في فرنسا بهدف لمثله، وبات رصيد بنفيكا أربع تقاط.

ويخوض الفريق الفرنسي مواجهة صعبة في الجولة السادسة الأخيرة حين يستضيف لايبزيغ المتصدر، فيما يلعب زينيت على ارض بنفيكا في البرتغال.

افتتح دزيوبا التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، برأسية اثر ركلة ركنية من زميله البرازيلي دوغلاس سانتوس.

وأضاف اوزدويف الهدف الثاني في الدقيقة 84، عبر تسديدة اصطدمت بالمدافع البرازيلي مارسيلو وحولت طريقها نحو المرمى.

© 2019 AFP