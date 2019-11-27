محكمة بنغلادشية تقضي بالاعدام لإسلاميين على خلفية هجوم عام 2016 على أجانب

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دكا (أ ف ب)

قضت محكمة بنغلادشية الأربعاء بإعدام سبعة متطرفين إسلاميين لعلاقتهم بالهجوم الدامي على مقهى في دكا عام 2016 كان يتردد عليه غربيون، والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا بينهم 18 أجانبياً.

واعتبرت المحكمة أن هدف المتطرفين كان زعزعة استقرار الدولة ذات الغالبية المسلمة البالغ عدد سكانها 168 مليون نسمة، وتحويلها ملاذا للمتطرفين.

وقال المدعي العام عبدالله أبو للصحافيين إن "سبعة من المتهمين دينوا وحكم عليهم بالاعدام. وتمت تبرئة أحد المتهمين".

وفي الهجوم الذي وقع في تموز/يوليو 2016 قام شبان مسلحون ببنادق هجومية وسواطير بمحاصرة المقهى الواقع في حي غولشان الراقي في دكا.

© 2019 AFP