من هم العسكريون الفرنسيون الـ13 الذين قضوا خلال مهمة ضد الجهاديين في مالي؟

13 عسكريا فرنسيا قتلوا إثر تصادم مروحيتين خلال عملية قتالية ضد الجهاديين في مالي الجيش الفرنسي

وسط حالة من الحزن، قامت فرقة تابعة لقوة برخان بتكريم أرواح العسكريين الـ13 الذين أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء عن مقتلهم في مالي إثر حادث تصادم مروحيتين خلال مهمة ضد الجهاديين نفذت الاثنين. وهذه أكبر حصيلة بشرية في صفوف الجنود الفرنسيين منذ بداية انتشارهم في الساحل عام 2013 وإحدى أكبر خسائر الجيش الفرنسي منذ تفجير مقر "دراكار" في لبنان عام 1983 الذي أسفر عن مقتل 58 قتيلا. فمن هم هؤلاء العسكريون؟