"أجساد القدر" للفنان التشكيلي السوري خالد الخاني في قلب باريس

خالد الخاني فرانس24

نص : كمال البني

ألوان حارة، مليئة بالإحساس، استطاع الفنان التشكيلي السوري خالد الخاني أن يمزجها ويداعب ظلالها ويحيي أطيافها لتشكل لوحات فنية بديعة ترصد الحلم والكابوس في آن معا، كانت المرأة موضوعها الرئيسي. "أجساد القدر" هو عنوان معرض الفنان خالد الخاني الذي تستضيفه صالة "شواب بوبورغ" وسط العاصمة االفرنسية باريس، حيث تعانقت اللوحات المفعمة بالأحاسيس المتناقضة والأسرار الكثيرة مع جمهور متعطش لرؤية الأصيل من الفن.كتاب يحمل عنوان المعرض نفسه أطلق بالمناسبة، تزينه لوحات هذا الفنان التشكيلي ويروي غموضها بلغة شعرية ساحرة الكاتب الفرنسي "كريستيان نوربيرغن".