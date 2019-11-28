إرسال قيادات عسكرية إلى محافظات عراقية لضبط الأمن ومقتل 8 متظاهرين برصاص الأمن في الناصرية

محتجون يضرمون النار في القنصلية الإيرانية بالنجف رويترز

أعلن الجيش العراقي إرسال بغداد عدة قيادات عسكرية إلى عدد من المحافظات للمساعدة على ضبط الأمن في وقت اشتدت فيه وتيرة الاحتاجاجات الشعبية في العراق والتي خلفت إلى حد الآن مئات القتلى في صفوف المحتجين. وأفادت مصادر طبية الخميس بأن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية وقتلت 8 أشخاص على الأقل.