إرسال قيادات عسكرية إلى محافظات عراقية لضبط الأمن ومقتل 8 متظاهرين برصاص الأمن في الناصرية
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أعلن الجيش العراقي إرسال بغداد عدة قيادات عسكرية إلى عدد من المحافظات للمساعدة على ضبط الأمن في وقت اشتدت فيه وتيرة الاحتاجاجات الشعبية في العراق والتي خلفت إلى حد الآن مئات القتلى في صفوف المحتجين. وأفادت مصادر طبية الخميس بأن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية وقتلت 8 أشخاص على الأقل.
أعلن بيان للجيش العراقي اليوم الخميس عن تشكيل "خلايا أزمة" يشارك في قيادتها محافظون وقادة عسكريون لوقف الاضطرابات الشعبية المتصاعدة.
وجاء في البيان "تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين وتقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلايا الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات ولمساعدة السادة المحافظين في أداء
مهامهم".
هذا وأفادت مصادر طبية بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين بمدينة الناصرية الجنوبية وقتلت 8 أشخاص على الأقل.
فرانس24/ وكالات