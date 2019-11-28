إنفانتينو يدعو الى اطلاق دوري إفريقي يضم نخبة اندية القارة

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لوبومباشي (الكونغو الديموقراطية) (أ ف ب)

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفانينتو الى اطلاق دوري إفريقي يضم نخبة أندية القارة واستثمار مبلغ يفوق المليار دولار من اجل تحسين البنى التحتية للملاعب فيها.

وجاء كلام انفانتينو خلال زيارة يقوم بها الى جمهورية الكونغو الديمقراطية للاحتفال بذكرى مرور 80 عاما على تأسيس نادي تي بي مازيمبي العريق وقال "يتعين علينا اختيار افضل 20 ناديا في افريقيا وجعلها تشارك في دوري افريقي".

واضاف "هذا الدوري من شأنه ان يجني ايرادات بقيمة 200 مليون دولار ما يجعله بين افضل عشرة دوريات في العالم".

وكشف انفانتينو انه بصدد اطلاق نداء "لجمع مبلغ مليار دولار من اجل منح كل دولة افريقية ملعب كرة قدم حقيقي بمواصفات الاتحاد الدولي للعبة".

واعتبر انفانتينو الذي تولى منصبه في شباط/فبراير عام 2016 بان افكاره هذه ستساهم بجعل كرة القدم الإفريقية تنافس عل المستوى الدولي وقال في هذا الصدد "سنختار افضل الحكام الإفريقيين وسندفع لهم ونجعل منهم حكاما محترفين".

وختم قائلا "اريد اخذ كرة القدم الى قمة العالم".

© 2019 AFP