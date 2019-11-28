الرئيس الموريتاني يتعهد بتخصيص 500 مليون يورو لمكافحة الفقر

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نواكشوط (أ ف ب)

تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بإدراج موازنات تكميلية لمكافحة الفقر وتقديم مساعدات قضائية مجانية للأكثر عوزاً، وذلك لمناسبة ذكرى الاستقلال الأولى خلال عهده.

ونظمت صباح الخميس الاحتفالات بعيد الاستقلال هذا العام في مدينة اكجوجت، مسقط راس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولكن برز خلال الفعاليات تغيّب ولد عبد العزيز، على خلفية خلافات واضحة بين الرجلين برغم أنّهما كانا يعدّان متقاربين لعقود.

في المقابل، حضر الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي انتهى حكمه إثر انقلاب قاده ولد عبد العزيز في 2008، وذلك للمرة الأولى خلال 10 سنوات.

وأعلن الغزواني أنّ وكالة جديدة لمكافحة الفقر ستنشأ "في الايام القليلة المقبلة"، في كلمة القاها مساء الاربعاء عشية الذكرى 59 للاستقلال.

وأوضح أنّها ستحوز على موازنة تقدّر بنحو 500 مليون يورو لخمس سنوات.

كما أعلن أنّه سيكون بمقدور الأكثر عوزاً الاستفادة من "مساعدات قضائية مجانية" يقدّمها محامون يتقاضون اتعابهم من الدولة.

ويفيد البنك الدولي إنّ نسبة الفقر بين نحو 4 ملايين موريتاني انخفضت من 44,5% إلى 33% بين 2008 و2014. غير أنّه يضيف أنّ الفقر لا يزال قائماً في العاصمة نواكشوط، وأنّ فئات مثل الشباب والنساء تعدّ الأكثر تهميشاً.

© 2019 AFP