ترامب يزور قاعدة أمريكية في أفغانستان: "أتوقع أن نصل لاتفاق مع طالبان"

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن تتوصل بلاده إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع طالبان. هذا التصريح أدلى به ترامب من قاعدة باغرام الجوية الأمريكية قرب العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن وصل إليها في زيارة غير معلنة لإحياء عيد الشكر مع الجنود الأمريكيين في القاعدة. كما التقى ترامب خلال الزيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني.

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان الخميس في زيارة غير معلنة لإحياء عيد الشكر مع الجنود الأمريكيين في قاعدة باغرام الجوية قرب كابول.

وفي الزيارة التي من المفترض أن تستمر نحو ساعتين ونصف، قدم الديك الرومي للجنود في مقصف القاعدة، والتقط الصور معهم وألقى خطابا في مرآب القاعدة والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان. وقال للصحافيين إن "طالبان تريد إبرام اتفاق ونحن نلتقي معهم ونقول إنه لا بد من وقف لإطلاق النار وهم لم يرغبوا في وقف إطلاق النار، وهم الآن يريدون وقفا لإطلاق النار". مضيفا: "سيمضي الأمر على هذا النحو على الأرجح".

وكانت الولايات المتحدة قد توصلت في وقت سابق هذا العام لاتفاق مع الحركة الإسلامية المطرفة يتيح سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان ويطوي صفحة أطول حرب للولايات المتحدة، مقابل ضمانات أمنية. لكن ترامب أوقف بشكل مفاجئ في سبتمبر/أيلول المحادثات التي استمرت سنة، قائلا إنها بحكم "الميتة" وتراجع عن دعوة ممثلين عن طالبان لعقد اجتماع قرب واشنطن في أعقاب مقتل جندي أمريكي.

ورفضت طالبان التفاوض رسميا مع الحكومة الأفغانية لكن الجهود الدبلوماسية تتواصل لإجراء حوار والتمهيد لاتفاق سلام بنهاية الأمر.

ولا يزال نحو 13 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أفغانستان، بعد 18 عاما على غزو قوات الولايات المتحدة لهذا البلد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

فرانس24/ أ ف ب