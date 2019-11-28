طهران تعلن اعتقال 8 أشخاص على علاقة بالاستخبارات الأمريكية خلال الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود

أعلنت إيران اعتقال 8 أشخاص على علاقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء إيران على خلفية رفع أسعار الوقود. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن المعتقلين كانوا يعملون على جمع معلومات حول "أعمال الشغب" وينقلون هذه المعلومات إلى خارج البلاد ووضعها في متناول أطراف أجنبية تنفيذالأجندات "السي آي إيه".

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اعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية أشخاص "على صلة بالسي آي أيه" وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، خلال المظاهرات التي اندلعت في أنحاء البلاد ضد قرار رفع أسعار الوقود، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.



وأعلنت الوكالة نقلا عن مسؤول بوزارة الأمن الإيرانية الأربعاء اعتقال عدد من "العناصر المرتبطة بجهاز الاستخبارات الأمريكي". ونقلت عن المسؤول قوله إن "عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر".



و كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح "وصلتنا حتى الآن نحو 20 ألف رسالة وصورة وتسجيل مصوّر ومعلومات عن انتهاكات ارتكبها النظام الإيراني عبر تطبيق "تلغرام".



وأفادت الوكالة أن ستة من الذين اعتقلوا "كانوا متواجدين حيث وقعت أعمال الشغب وينفّذون أجندات الجهاز الاستخباري" الأمريكي.



وأضافت أن اثنين آخرين كانا "يجمعان المعلومات لنقلها الى الخارج".



وذكرت الوكالة أن الموقوفين تم تدريبهم "على جمع المعلومات تحت غطاء "المواطن الصحافي" لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأمريكي".



وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تلّقت آلاف الرسائل من الجمهورية الإسلامية تتعلق بالتظاهرات، بما في ذلك صور وتسجيلات مصوّرة، بعدما أصدرت دعوة لهم بتحدي القيود التي فُرضت على الوصول للإنترنت.



وجاءت الاضطرابات التي أثارها رفع أسعار البنزين بعد عام ونصف العام من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية.



وأعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين أن 143 متظاهراً على الأقل قتلوا في الحملة الأمنية الإيرانية منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

فرانس24/ أ ف ب