لبنان : إضراب مفتوح لمحطات الوقود بسبب عدم توفر الدولار لاستيراد المحروقات

إضراب محطات الوقود في لبنان فرانس24

تستمر الأزمة الاجتماعية في لبنان التي تتزامن مع أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد والتي زاد من حدتها عدم توفر السيولة. ودعت نقابات أصحاب محطات الوقود في لبنان إلى إضراب مفتوح بدءا من الخميس بسبب الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار الضروري لاستيراد الوقود في السوق الموازية.