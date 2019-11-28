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لبنان : إضراب مفتوح لمحطات الوقود بسبب عدم توفر الدولار لاستيراد المحروقات

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إضراب محطات الوقود في لبنان
إضراب محطات الوقود في لبنان فرانس24
نص : فرانس 24 تابِع

تستمر الأزمة الاجتماعية في لبنان التي تتزامن مع أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد والتي زاد من حدتها عدم توفر السيولة. ودعت نقابات أصحاب محطات الوقود في لبنان إلى إضراب مفتوح بدءا من الخميس بسبب الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار الضروري لاستيراد الوقود في السوق الموازية.

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دعت نقابات أصحاب محطات الوقود إلى إضراب مفتوح بدءا من الخميس بسبب الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير عملة الدولار الضرورية لاستيراد الوقود في السوق الموازية. وعلى صعيد آخر أعلن الجيش توقيف 16 شخصا على خلفية إشكالات وأعمال شغب شهدتها مناطق عدة في البلاد ليلا. وسط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تعم البلاد للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.

 

فرانس24

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