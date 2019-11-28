يوروبا ليغ: أستانا يلحق الهزيمة الاولى بتشكيلة يونايتد الشابة

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استانا (كازاخستان) (أ ف ب)

ألحق أستانا الكازاخستاني الهزيمة الاولى بضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي المتجدد مع تشكيلة شابة بعدما ضمن تأهله إلى الدور التالي في المرحلة السابقة، بفوزه عليه 2-1 الخميس، في منافسات المجموعة الثانية عشرة للجولة الخامسة قبل الاخيرة لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وتجمد رصيد فريق "الشياطين الحمر" في صدارة مجموعته عند 10 نقاط من ثلاثة انتصارات مقابل تعادل وهزيمة، وبات مهددا بخسارة المركز الاول لصالح وصيفه اي زد ألكمار الهولندي الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين وبامكانه أن يلتحق بركب الأندية المتأهلة في حال فوزه في وقت لاحق اليوم على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي الرابع مع أربع نقاط.

واعتمد مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولسكاير امام بطل الدوري الكازاخستاني في الأعوام الستة الماضية على تشكيلة اساسية شابة بلغ معدل أعمارها 21,6 عاما، فاقحم تسعة لاعبين من أكاديمية النادي، فيما جلس المدافع الشاب ماكس تايلور على مقاعد البدلاء بعد عودته إلى الملاعب اثر صراع مع مرض السرطان.

افتتح الشياطين الحمر التسجيل بعد تمريرة من لوك شو إلى جيسي لينغارد الذي حمل شارة القيادة للمرة الاولى، فسدد الاخير كرة أرضية من خارج المنطقة فشل إريتش في صدها (10).

وعرف لينغارد طريق الشباك للمرة الاولى منذ 28 مباراة، وتحديداً منذ كانون الثاني/يناير الماضي في مختلف المسابقات.

وظهر استانا في الشوط الثاني بصورة أفضل فبدأ ضاغطا وكاد ديميتري شومكو ان يدرك التعادل لكن كرته مرت بجانب المرمى (45)، قبل أن يهدر بعدها لاعب وسط يونايتد الهولندي تاهيث تشونغ بطريقة غريبة فرصة أمام باب المرمى بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من شوو، ليدفع يونايتد غاليا ثمن اهداره هذه الفرصة بعدها مباشرة حيث أدرك الفريق الضيف التعادل من تسديدة ارضية من شومكو استقرت في الزاوية الارضية (55)، لتهتز شباك النادي الانكليزي قاريا للمرة الاولى هذا الموسم منذ 510 دقائق.

وضاعف أستانا تقدمه بفضل النيران الصديقة بعدما حول ديشون برنارد عرضية المدافع الصربي أنتونيو روكافينا إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ (62).

ووقف حارس استانا إريتش سدا منيعا امام محاولات يونايتد، بداية مع ركلة حرة مباشرة من أديلسون غوميز (77)، وثم تسديدة من غرينوود (78)، فيما تبادل الفريقان الهجمات في الوقت المتبقي بدون أن تتبدل النتيجة.

في المجموعة الثالثة، حافظ ناديا خيتافي الاسباني وكراسنودار الروسي على آمالهما بالتأهل الى دور الـ 32، بعد فوز الاول على مضيفه طرابزون سبور التركي 1-صفر، سجله خايمي ماتا (50)، فيما ألحق كراسنودار الخسارة الاولى بضيفه بازل السويسري بالنتيجة ذانها بفضل البرازيلي آري (72 من ركلة جزاء) قبل أن يطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني (90+5).

وتجمد رصيد بازل الذي ضمن تأهله في المرحلة السابقة في صدارة المجموعة عند 10 نقاط، متأخرا بفارق نقطة وحيدة عن خيتافي وكراسنودار اللذين سيلتقيان في المرحلة الاخيرة لحسم البطاقة الاخيرة (9 نقاط لكل منهما)، فيما يحتل طرابزون سبور قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

© 2019 AFP