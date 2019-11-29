الأهلي السعودي يعلن غياب السومة لنحو شهر بسبب عملية جراحية

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الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم الجمعة أن مهاجمه الدولي السوري عمر السومة سيغيب لفترة تناهز الشهر، لاضطراره الخضوع لعملية جراحية لمعاجلة إصابة بالفتق الرياضي تعرض لها خلال التمارين.

وأوضح النادي في بيان عبر حسابه على "تويتر"، "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الكابتن عمر السومة تعرضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي"، مشيرا الى أنه شعر بآلام أسفل البطن "خلال الحصة التدريبية أول أمس الأربعاء".

وأوضح النادي ان السومة (30 عاما) سيغادر الى مدينة ميونيخ الألمانية لإجراء "الجراحة العاجلة" الخميس المقبل، على أن يدخل بعدها "في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة من 3 الى 4 أسابيع".

وسينضم الى السومة في ميونيخ زميله خالد البركة الذي أكد النادي أيضا تعرضه "لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن"، وسيجري عملية جراحية في المدينة الألمانية الأسبوع المقبل، على ان يخوض بعد ذلك برنامجا علاجيا وتأهيليا يمتد لما بين أربعة وستة أسابيع، بحسب البيان.

ويقدم السومة موسما مميزا مع ناديه في الدوري السعودي، وهو سجل له ستة أهداف ساهمت في احتلاله المركز الثالث في الترتيب تساويا بالنقاط مع الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني.

كما سجل سبعة أهداف لبلاده في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ما ساهم في تصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (15 نقطة من خمس مباريات).

© 2019 AFP