العراق: رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم استقالته للبرلمان على خلفية الاحتجاجات

عادل عبد المهدي خلال خطاب ألقاه في بغداد، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي منتصف الجمعة في بيان أن الأخير سيقدم استقالته للبرلمان بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، وذلك غداة يوم من الاحتجاجات هو الأعنف من حيث عدد القتلى الذين سقطوا في صفوف المتظاهرين. وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني حث في وقت سابق من الجمعة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة، حسبما تضمنه نص خطبة الجمعة تلاه نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في كربلاء.

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أورد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجمعة أن الأخير سيقدم استقالته للبرلمان بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها آية الله علي السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق.

ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله "سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته". وعلى الفور، هتف متظاهرون يتواجدون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ "إسقاط الحكومة" وتغيير القادة السياسيين.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب