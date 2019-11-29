بطولة فرنسا: رادونييتش يقود مرسيليا لتعزيز الوصافة

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

قاد الجناح الصربي نيمانيا رادونييتش فريقه مرسيليا إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني بتسجيله هدف الفوز الصعب على ضيفه بريست 2-1 الجمعة على ملعب فيلودروم في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الغيني بونا سار (56)، لكن بريست أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة عبر إرفان كاردونا (88)، بيد أن البديل رادونييتش نجح في تسجيل هدف الفوز بعد دقيقة واحدة.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يهز فيها رادونييتش الشباك بعد الأولى ضد تولوز الأحد الماضي عندما سجل هدفه الاول في 16 شهرا مع النادي الجنوبي والأول في 34 مباراة (12 أساسيا).

وتابع مرسيليا صحوته منذ سقوطه المذل برباعية نظيفة امام باريس سان جرمان في المرحلة الحادية عشرة، فحقق فوزه الرابع على التوالي والثامن هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 28 مقلصا الفارق إلى خمس نقاط خلف فريق العاصمة الذي يحل ضيفا على موناكو الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني بريست بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان مرسيليا الطرف الأفضل في المباراة وخلق مهاجموه العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل أبرزها تسديدة الأرجنتيني داريو بينيديتو "على الطائر" من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للياباني هيروكي ساكاي تصدى الحارس غوتييه لارسونور ببراعة (38).

في المقابل، اعتمد بريست على الهجمات المرتدة السريعة والتي كاد يفتتح منها التسجيل بتسديدة لكاردونا ارتدت من القائمين اثر تمريرة من ماتياس اوتريه (13).

وأهدر المدافع الكرواتي دويي كاليتا-تشار فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة مرتدة من الحارس بعد ركلة حرة مباشرة قوية لديميتري باييت فسددها بغرابة بجوار المرمى الخالي (51).

ونجح مرسيليا في افتتاح التسجيل عندما مرر باييت كرة خلف الدفاع الى بينيديتو داخل المنطقة فموه الحارس بجسده وحاول متابعة الكرة داخل المرمى الخالي لكن المدافع الكاميروني الأصل جان-شارل كاستيليتو تدخل وأبعدها من أمامه فتابعها بونا سار المنطلق من الخلف داخل المرمى (56).

وحرمت العارضة باييت من التعزيز عندما ردت تسديدته القوية من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (62)، ورد القائم الايمن تسديدة قوية لرونيي (64).

ونجح بريست في إدراك التعادل عبر كاردونا عندما تلقى كرة من غايتان شاربونييه داخل المنطقة فسددها بيمناه داخل مرمى ستيف مانداندا (88)، لكن فرحته لم تدم طويلا حيث أدرك رادونييتش، بديل سار (74)، التعادل بتسديدة قوية بيمناه أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس لارسونور (89).

© 2019 AFP