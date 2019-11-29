خليجي 24: فوز تاريخي للعراق على الإمارات يضعه في نصف النهائي وقطر تحيي امالها

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الدوحة (أ ف ب)

تابع العراق بدايته القوية في منافسات كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، وبات أول المتأهلين إلى نصف النهائي بعدما حقق فوزا انتظره 40 عاما في البطولة على الامارات 2-صفر الجمعة في الدوحة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي شهدت إحياء قطر المضيفة لآمالها بفوزها الساحق على اليمن 6-صفر.

وهو الفوز الثاني للعراق بعد الأول في المباراة الافتتاحية على قطر المضيفة 2-1، فانفرد بالصدارة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام قطر التي أحيت آمالها وانتزعت المركز الثاني بفارق الأهداف من الإمارات التي منيت بخسارتها الأولى بعد فوزها الكبير على اليمن 3-صفر.

وتلتقي قطر مع الإمارات في قمة نارية الإثنين للظفر بالبطاقة الثانية عن المجموعة.

في المباراة على ستاد خليفة الدولي، سجل علاء عباس (7) وعلاء عبد الزهرة (37) هدفي العراق.

وعلى غرار أدائهم في لقاء الافتتاح، قدم رجال المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مباراة جيدة وأكدوا طموحاتهم الكبيرة في الذهاب بعيدا في البطولة التي لم يصعدوا الى منصة تتويجها منذ 1988.

كما كسر العراق في ستاد خليفة عقدة الامارات التي عجز عن تذوق طعم الفوز عليها في البطولة منذ 40 عاما، وتحديدا منذ نسخة 1979 التي استضافها على أرضه وفاز بخماسية نظيفة في طريقه لإحراز اللقب، علما أن آخر ثلاث مباريات بينهما انتهت جميعها لصالح "الأبيض".

ويأتي تألق أسود الرافدين في خضم الاحتجاجات المطلبية الدامية التي تشهدها البلاد منذ نحو شهرين وأدت الى مقتل أكثر من 400 شخص. كما أتى الفوز على الإمارات في يوم إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه على تقديم استقالته من منصبه، في خطوة قوبلت بفرحة وسط المحتجين في بغداد ومدن جنوب العراق.

وقال علاء عبد الزهرة الذي اختير افضل لاعب في المباراة "المنتخب (هو) الوحيد القادر على صنع الفرح للشعب العراقي. بفوزنا اليوم استطعنا أن نرسل لهم بسمة بسيطة".

ودفع كاتانيتش بثمانية لاعبين جدد لم يشاركوا أساسيين في مباراة قطر الأولى، وهم حارس المرمى محمد حميد وسد ناطق وعلي فائز وعلاء مهاوي وأمجد عطوان وصفاء هادي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة.

وكان كاتانيتش دفع بتشكيلة شابة في لقاء الافتتاح وابقى لاعبي الشرطة الدوليين على مقاعد الاحتياط بعد خوضهم مباراة فريقهم أمام نواذيبو الموريتاني في بطولة الأندية العربية عشية مباراة قطر.

في المقابل، أجرى الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الامارات تبديلين فقط على التشكيلة التي خاضت لقاء اليمن بإشراك محمد مرزوق وعلي صالح بدلا من حمدان الكمالي وجاسم يعقوب على التوالي.

وجاءت المباراة التي حملت الرقم 11 بين المنتخبين في البطولة مفتوحة.

وبادر "أسود الرافدين" الى التسجيل بعد سبع دقائق من صافرة البداية عندما مرر علاء عبد الزهرة كرة الى علاء عباس سددها مباشرة في شباك حارس مرمى الإمارات محمد الشامسي.

وردت الامارات بتسديدة علي مبخوت من ركلة حرة أبعدها محمد حميد ببراعة(18)، قبل تسديدة عراقية قوية عبر أمجد عطوان صدها الشامسي على دفعتين (32).

وأضاف العراق الهدف الثاني على طريقة الأول باستغلال غياب التغطية الدفاعية، بعدما أرسل علي عدنان كرة متقنة الى عبد الزهرة الذي ارتقى لها رائعة بعيدا عن متناول الشامسي (37).

وأهدر العراق فرصة اضافة الهدف الثالث بعدما احتسب الدولي البلجيكي ألكسندر بوسايت ركلة جزاء بعد العودة الى تقنية الفيديو "في ايه ار" التي أثبتت تعرض البديل محمد رضا للعرقلة من مدافع الامارات خليفة الحمادي، سددها علي عدنان وصدها الشامسي (84).

- قطر تنتفض -

وعلى الملعب ذاته، أحيت قطر آمالها بفوز ساحق على اليمن 6-صفر بينها ثلاثية للظهير الايسر عبد الكريم حسن.

وسجل حسن ثلاثيته في الدقائق 29 و37 و72 من ركلة جزاء، فيما تناوب المعز علي (57) وعبد الله الاحرق (85) واكرم عفيف (90) على الاهداف الثلاثة الاخرى.

وبات حسن ثاني لاعب يسجل هاتريك في النسخة الحالية بعد الاماراتي على مبخوت في مرمى اليمن أيضا، وتصدرا معا لائحة الهدافين.

وفرضت قطر تفوقها منذ الدقائق الاولى لكنها تلقت ضربة موجعة في الدقيقة 28 بإصابة عبد العزيز حاتم فترك مكانه لكريم بوضياف الذي ساهم في افتتاح التسجيل بعد دقيقة واحدة عندما تابع برأسه كرة من ركلة ركنية ارتدت من الدفاع وتهيأت أمام عبد الكريم حسن الذي تابعها داخل الشباك.

وأضاف حسن الهدف الثاني بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (37).

وعزز المعز علي بالثالث بعد لعبة مشتركة مع أكرم عفيف فسدد بيسراه في اعلى الزاوية اليسري (57)، وحصلت قطر على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية "في إيه آر" إثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها حسن بنجاح (72).

وأضاف البديل الاحرق الهدف الخامس بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليمني (85)، قبل أن يختم عفيف المهرجان في الدقيقة الاخيرة اثر تلقيه تمريرة من البديل الاخر محمد مونتاري فانفرد وسدد داخل المرمى.

© 2019 AFP